Раздел тушки. Сколько куриных лапок покупает Китай у России

Согласно информации ФГБУ «Агроэкспорт», Китай увеличил импорт куриных лапок из России на 40%.
По данным Главного таможенного управления КНР, в первом квартале 2025 года Россия поставила около 25,2 тысячи тонн замороженных куриных лапок на сумму 77,2 миллиона долларов США. В сравнении с аналогичным периодом 2024 года, объем импорта увеличился на 40% в количественном выражении и на 31% в денежном выражении.
Россия уверенно занимает третье место среди поставщиков куриных лапок, экспортируя 25,2 тысячи тонн. Она уступает лишь Бразилии, которая экспортировала 42,8 тысячи тонн, и опережает Таиланд с 15,7 тысячи тонн.
Не мухомором единым
Прошлый год удивлял сообщениями об экспорте в США мухоморов: как выяснилось, в 2023 году Пермский край сумел поставить в Америку, Филиппины, Киргизию и другие страны 565 кг сушеных мухоморов. Такие данные публиковал Россельхознадзор. Как выяснилось, в уральском регионе действуют целые предприятия по производству сушеных грибов, сообщало издание КП.
Мухоморы собирают, сушат, а затем взвешивают и сортируют: крупные грибочки помещаются в одну емкость, а мелкие, которые считаются высшим сортом, — в другую. Средняя закупочная цена составляет около 200 рублей за килограмм. Эти грибы приобретают торговцы, которые затем с добавлением наценки реализуют их на международном рынке.
Этот год показал для части регионов новую возможность экспорта в Китай куриных лапок. Если в России этот субпродукт малопопулярен (скорее, его покупают на корм животным), то в Поднебесной является настоящим лакомством.
Как выращивают и готовят лапки в Китае
До 2010 года китайский рынок куриных лапок был переполнен: этот товар либо выращивали китайские фермеры, либо поставлял главный на тот момент партнер страны по товарообороту — США. Российским фермерам поставить что-то внутрь Поднебесной было очень сложно.
Но в 2011 году все поменялось. США и Китай начали первый виток двусторонней торговой войны и Пекин ввел запрет на ввоз мясных продуктов из США. В освободившуюся нишу хлынули продукты из стран-экспортеров ЮВА (Таиланда, Вьетнама, Индонезии), а также Австралии, Канады, Израиля и России.
Хотя в общем объеме потребления свыше чем миллиардного населения Китая российские товары едва набирают единичные проценты, для российских фермеров и аграриев это новый и выгодный рынок.
Китай покупает большими объемами: выгодно везти партии свыше 100 тонн в месяц. Наши производители только в последние несколько лет начали производить такое количество товара.
Куриные лапки используются в нескольких региональных кухнях Китая. Их подают как закуску к пиву, холодное блюдо, суп или второе.
В Гуандуне и Гонконге их обычно сначала обжаривают во фритюре и готовят на пару, чтобы они стали пышными, а затем тушат и томят в соусе, приправленном черными ферментированными бобами, бобовой пастой и сахаром. Еще один способ приготовления — замариновать лапки в соусе из морских ушек.
В материковом Китае продают лу цзи чжуа. Это маринованные куриные ножки, которые тушатся с соевым соусом, сычуаньским перцем, гвоздикой, чесноком, бадьяном, корицей и хлопьями чили.
Сегодня упакованные куриные ножки продаются в большинстве продуктовых магазинов и супермаркетов в Китае в качестве закуски, часто приправленные рисовым уксусом и чили. Другой популярный рецепт — бай юнь фэн чжао — лапки маринуются в соусе из рисового уксуса, рисового вина, приправленного сахаром, солью и рубленым имбирем в течение длительного периода и подаются как холодное блюдо. В южном Китае также готовят куриные ножки с сырым арахисом и после на этой основе варят суп.
Какие регионы экспортируют лапки в Китай.
Как сообщалось в начале лета, Чувашия отправила на экспорт в Китай в первые три месяца 2025 года 1,3 тысячи тонн куриных лапок. Основным поставщиком является ООО «Мега Юрма», крупный производитель и переработчик птицеводческой продукции.
Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю также сообщало, что вело контроль за отправкой из Кировской области: с января по 13 августа из региона в Китай было продано 71 тонна лапок в Китай.
Из сибирских регионов в 2025 году первые поставки Поднебесной обеспечила Томская область, согласно данным Россельхознадзора. В январе были отгружены 3 партии куриных лап общим весом 78 т.
За 2024 год из Сибири в Китай было поставлено свыше 1,1 тысячи тонн этого продукта.
Сколько зарабатывают на куриных лапках
Если набрать в поиске в интернете «продажа куриных лапок в Китай», то можно увидеть, по какой цене этот товар покупают и продают.
Цены зависят от объема поставок, «сорта» и размера лапок. Чем крупнее — тем дороже.
Удивляет, что этот в каком-то смысле «отход» стоит больше целиковой тушки. Если в сетевом магазине в центральной части России целиковую тушку можно купить по 200−300 рублей, то и лапки стоят не меньше — ценник в интернете начинается от 250 рублей за киллограмм.
С одной стороны, цена достаточно привлекательная. С другой — не любой фермер сможет скооперироваться с коллегами и собирать совместную «посылку в Поднебесную» так, чтобы товар прошел сертификацию для экспорта в крупнейшую по населению страну мира, российский ветконтроль, а также не потерял свежесть и вкусовые качества для потребителя. Скорее, экспорт китайских лапок удобнее крупным фермам и агрокомпаниям полного цикла: куриные тушки поступают на предприятия десятками тонн ежедневно, и упаковывать лапки отдельно под экспорт будет логистически проще.
Как поставлять куриные лапки в Китай
По мнению аналитиков, в долгосрочной перспективе китайский рынок для российских производителей еды будет только расширяться.
Главный пункт, который интересует Китайских оптовиков — это качество продуктов.
Российские поставщики обязаны предоставить сертификат качества на курятину. В нем должно быть прописано, что продукт не содержит опасных для жизни и здоровья человека добавок.
Два других важных критерия — большие партии и регулярные поставки. Это необходимо для отладки производства разных деликатесов уже предприятиями внутри Китая.
И последний важный фактор — приемлемая цена. В самом Китае и других странах-экспортерах стоимость лапок на 30−35% выше, чем в России.
В России оптовая цена составляет 15 рублей за 1 килограмм. Сколько стоят куриные лапки в Китае? За рубежом стоимость аналогичного продукта выше как минимум на 30%, поэтому российские экспортеры могут смело ставить цену 20 ₽/кг и выше.
Организационные моменты
Экспортер обязан решить технические вопросы по поставкам куриных лап в КНР:
Найти надежную компанию-перевозчика. Успех бизнеса во многом зависит от организационных моментов. В экспорте — это регулярные поставки продукции без задержек.
Заключить договор с таможенными брокерами.
- Найти человека, который будет заниматься оформлением документов для таможни. Залог своевременного прихода контейнера с продукцией в порт Китая — грамотно заполненные товарные накладные.
Экспорт куриных лап в Китай — интересное направление для российского бизнеса. Связано это с востребованностью продукта, высоким качеством российский курятины и ее конкурентоспособностью (за счет того, что куриные лапки не востребованы в РФ, можно делать наценку до 30%).