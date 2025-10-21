Раздел тушки. Сколько куриных лапок покупает Китай у России

С одной стороны, цена достаточно привлекательная. С другой — не любой фермер сможет скооперироваться с коллегами и собирать совместную «посылку в Поднебесную» так, чтобы товар прошел сертификацию для экспорта в крупнейшую по населению страну мира, российский ветконтроль, а также не потерял свежесть и вкусовые качества для потребителя. Скорее, экспорт китайских лапок удобнее крупным фермам и агрокомпаниям полного цикла: куриные тушки поступают на предприятия десятками тонн ежедневно, и упаковывать лапки отдельно под экспорт будет логистически проще.