Расскажите про покупки: россияне стали больше тратить в магазинах

По мнению Антона Гейзе, наблюдаемая потребителями инфляция в июле составила 15%, так что россияне еще не ощутили сильного замедления или тем более общего снижения цен. И в этом контексте, отмечает эксперт, естественно, что менее обеспеченные слои населения, чей рост номинальных доходов отстает от инфляции, всё больше предпочитают хард-дискаунтеры с низкой наценкой и уровнем цен, несмотря на ограниченный ассортимент.