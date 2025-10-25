Раскрыты потери ЕС в случае конфискации активов России

Сегодня у России на счетах бельгийского Euroclear заблокировано активов примерно на 224,5 миллиарда долларов по текущему курсу. Это как суверенные, так и частные средства — сейчас под санкциями ЕС находятся 1980 физлиц и 683 организации. Сколько из этих средств принадлежит Банку России, организация не раскрывает, при этом известно, что в текущем году они приносили Euroclear около 90% доходов от всех российских активов, в прошлом году — менее 80%.