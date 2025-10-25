Раскрыты потери ЕС в случае конфискации активов России

Сегодня у России на счетах бельгийского Euroclear заблокировано активов примерно на 224,5 миллиарда долларов по текущему курсу. Это как суверенные, так и частные средства — сейчас под санкциями ЕС находятся 1980 физлиц и 683 организации. Сколько из этих средств принадлежит Банку России, организация не раскрывает, при этом известно, что в текущем году они приносили Euroclear около 90% доходов от всех российских активов, в прошлом году — менее 80%.
Если эти средства будут конфискованы, то объединение может лишиться 238 миллиардов долларов вложений в российскую экономику.
Евросоюз в настоящее время обсуждает новый кредит Украине «на основе» замороженных российских активов, который украинцы должны будут вернуть, только если Россия выплатит «репарации». Точная схема финансирования кредита еще разрабатывается.
Консенсуса по этому вопросу в Евросоюзе нет: в четверг страны ЕС на саммите не смогли согласовать предложение ЕК по использованию российских активов. Министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен признал, что ответ Москвы в случае такого шага будет очень болезненным. Премьер страны Барт де Вевер призвал Евросоюз готовиться к искам от западных компаний, которые потеряют свои средства в России в случае ее ответа на использование своих суверенных активов.
Ситуация с замороженными средствами
После начала спецоперации ЕС и страны «Большой семерки» заблокировали почти половину валютных резервов России. Более 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В конце августа издание Welt am Sonntag сообщало со ссылкой на данные Еврокомиссии, что ЕС с января по июль перевел Киеву 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.
В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Украине новый кредит, используя замороженные активы. Она подчеркнула, что Киев обязан будет вернуть этот заем, только если Москва выплатит «репарации». При этом внутри Евросоюза нет согласия по этому вопросу.
В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, а идеи о выплате Россией неких репараций представитель МИД Мария Захарова называла оторванными от реальности. В качестве ответной меры Россия также ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа «C». Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.