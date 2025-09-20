Раскрыто, сколько пенсионных баллов принесет средняя зарплата в 2025 году

«По моим прогнозам, средняя заработная плата в 2025 году составит 105−110 тысяч рублей. При реализации обозначенного прогноза у гражданина со средней заработной платой будет сформировано от 4,567 ИПК до 4,784 ИПК», — сказал Балынин.
Он уточнил, что при ежегодном формировании такого количества пенсионных баллов в течение 25 лет пенсия может составить более 25,5 тысячи рублей. При стаже в 30 лет она может превысить 28,8 тысячи рублей, а при стаже 35 лет — 32 тысячи рублей.
«Соответственно, мы получаем, что средняя заработная плата позволяет обеспечить страховую пенсию в размере на 2−5% выше средней страховой пенсии по старости при страховом стаже в 25 лет, на 15−19% — при страховом стаже в 30 лет, на 28−33% — при страховом стаже в 35 лет», — отметил эксперт.