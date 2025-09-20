Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыто, сколько пенсионных баллов принесет средняя зарплата в 2025 году

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Россияне с заработной платой около 105−110 тысяч рублей в месяц смогут заработать в учет будущей пенсии от 4,5 индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК) за этот год, рассказал РИА Новости доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Источник: © РИА Новости

«По моим прогнозам, средняя заработная плата в 2025 году составит 105−110 тысяч рублей. При реализации обозначенного прогноза у гражданина со средней заработной платой будет сформировано от 4,567 ИПК до 4,784 ИПК», — сказал Балынин.

Он уточнил, что при ежегодном формировании такого количества пенсионных баллов в течение 25 лет пенсия может составить более 25,5 тысячи рублей. При стаже в 30 лет она может превысить 28,8 тысячи рублей, а при стаже 35 лет — 32 тысячи рублей.

«Соответственно, мы получаем, что средняя заработная плата позволяет обеспечить страховую пенсию в размере на 2−5% выше средней страховой пенсии по старости при страховом стаже в 25 лет, на 15−19% — при страховом стаже в 30 лет, на 28−33% — при страховом стаже в 35 лет», — отметил эксперт.

Узнать больше по теме
Пенсионный коэффициент: как заработать на безбедную старость
Размер пенсии россиян напрямую зависит от такого показателя, как пенсионный коэффициент. Из чего он складывается, как его увеличить и какое минимальное значение необходимо для выхода на заслуженный отдых, расскажем в материале с помощью эксперта.
Читать дальше