Раскрыто, сколько «двушек» можно купить на переплату по ипотеке

По данным из открытых источников на 3 октября 2025 года, средняя ставка по ипотеке в России составляет 21,5%. Для расчетов использовали жилищный кредит сроком на 20 лет с равными платежами на весь срок погашения и первоначальным взносом в размере 20% от стоимости жилья.
Москва
По данным из открытых источников, средняя стоимость двухкомнатной квартиры составляет 11 621 360 рублей. По условиям рыночной ипотеки сроком на 20 лет ежемесячный платеж составит 165 761 рубль, а минимальный первоначальный взнос — 2,5 млн рублей.
В итоге переплата по ипотеке составит 30 661 225 рублей. На такую сумму можно купить две похожие квартиры.
Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге «двушка» в среднем стоит 6 841 320 рублей. Минимальный первоначальный взнос для этой суммы составляет 1 376 106 рублей, ежемесячный платеж — 99 336 рублей.
Если покупать квартиру за эту сумму, по переплата составит 18 374 541 рубль — стоимость двух таких объектов.
Новосибирск
В Новосибирске двухкомнатную квартиру можно купить в среднем за 3 400 940 рублей. Ежемесячный платеж при ипотеке за 20 лет составит 49 382 рубля, минимальный первоначальный взнос — 683 589 рублей.
При таких условиях переплата составит 9 134 307 рублей. На эту сумму можно приобрести 2 такие же квартиры.
Екатеринбург
«Двушка» в Екатеринбурге в среднем обойдется в 3 824 080 рублей. Если взять ипотеку на 20 лет, каждый месяц нужно будет вносить 55 526 рублей, минимальный первоначальный взнос будет 768 641 рубль.
В этом случае заемщик переплатит 10 270 782 рубля — сумму, равную цене двух квартир.
Казань
Средняя стоимость двухкомнатной квартиры в Казани составляет 3 494 670 рублей. Ежемесячный платеж по рыночной ипотеке на 20 лет составит 50 743 рубля, минимальный первоначальный взнос — 702 429 рубля.
На этом фоне переплата по кредиту составит 9 386 048 рублей — стоимость двух таких квартир.
Красноярск
В Красноярске «двушки» в среднем стоят 3 155 200 рублей. Первоначальный взнос за кредит на 20 лет составит 634 196 рублей, ежемесячный платеж — 45 814 рублей.
При таких условиях заемщик по итогу переплатит 8 474 291 рубль — примерная стоимость двух таких «двушек».
