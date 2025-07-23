Раскрыто, кому удвоят пенсию с 1 сентября

По его словам, размер фиксированной выплаты вырастет в два раза: с 8907,7 до 17 815,4 рубля. Помимо этого, достигшим 80-летнего возраста автоматически назначается надбавка за уход. В 2025 году ее размер составляет 1314 рублей.