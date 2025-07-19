Раскрыто, кому дадут скидку 30−50% на оплату ЖКУ

Она напомнила, что критерии для получения этой льготы устанавливаются в регионах и могут значительно отличаться. Большинство льгот начисляют лишь до момента исполнения старшим детям 18 лет.
Величина и конкретные условия получения скидок также варьируются в зависимости от региона. Федеральное законодательство устанавливает лишь минимальный размер — 30% от суммы оплаты. Однако в ряде регионов льгота может достигать и 50%.
«На размер субсидии могут влиять количество детей в семье, ее совокупный доход, уровень прожиточного минимума в регионе, региональный стандарт стоимости ЖКУ, а также максимально допустимый размер трат на коммунальные платежи в регионе и региональный стандарт нормы площади жилья», — объясняет финансист.
Некоторые регионы предоставляют многодетным дополнительные льготы, например, на оплату капремонта.
По словам Хрустовой, льгота на оплату услуг ЖКХ предоставляется в виде субсидии — часть суммы возвращается на счет плательщика. Компенсация не начисляется, если у плательщика есть накопленные долги по оплате ЖКУ.