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Раскрыто, кому дадут скидку 30−50% на оплату ЖКУ

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Многодетные семьи вправе воспользоваться 30−50-процентной скидкой на оплату ЖКУ. Кто и как может получить эту льготу, агентству «Прайм» рассказала эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Любовь Хрустова.

Источник: © РИА Новости

Она напомнила, что критерии для получения этой льготы устанавливаются в регионах и могут значительно отличаться. Большинство льгот начисляют лишь до момента исполнения старшим детям 18 лет.

Величина и конкретные условия получения скидок также варьируются в зависимости от региона. Федеральное законодательство устанавливает лишь минимальный размер — 30% от суммы оплаты. Однако в ряде регионов льгота может достигать и 50%.

«На размер субсидии могут влиять количество детей в семье, ее совокупный доход, уровень прожиточного минимума в регионе, региональный стандарт стоимости ЖКУ, а также максимально допустимый размер трат на коммунальные платежи в регионе и региональный стандарт нормы площади жилья», — объясняет финансист.

Некоторые регионы предоставляют многодетным дополнительные льготы, например, на оплату капремонта.

По словам Хрустовой, льгота на оплату услуг ЖКХ предоставляется в виде субсидии — часть суммы возвращается на счет плательщика. Компенсация не начисляется, если у плательщика есть накопленные долги по оплате ЖКУ.

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