Раскрыто, как оплачивается шестидневная рабочая неделя

Россияне на неделе с 27 октября работают шесть дней — понедельник перенесли на субботу в связи с Днем народного единства. При этом работать на следующей неделе нужно будет всего три дня.
Как же праздники повлияют на зарплаты? У большинства сотрудников надбавок за шестидневку не предусмотрено, особенно у тех, кто работает на окладе. При окладной системе оплата идет за календарный месяц. Сколько бы в нем ни было рабочих дней — 19 или 23, — заработная плата фиксированная.
Например, если оклад — 40 000 рублей, то вы получите 40 000 рублей в октябре и 40 000 рублей в ноябре. Это при условии, что вы отработали всю месячную норму. В октябре 2025 года норма — 184 часа. В ноябре — 151 час. Разница в количестве рабочих дней и часов не влияет на зарплату, если она фиксированная.
Однако есть и те, кто может получить больше денег. Так, на увеличение зарплаты из-за праздников могут рассчитывать работники с почасовой оплатой. Но есть нюанс — дополнительные выплаты положены за переработку. Если месячная норма часов не изменилась, то выплат не будет.
Однако часы сверх нормы оплачиваютсяповышенно: первые 2 часа — не ниже чем по коэффициенту 1,5, последующие — не ниже 2. Конкретные размеры могут быть выше по локальным актам.
Стоит также учесть, что из-за длинных выходных в начале месяца первая выплата за ноябрь может выйти меньше обычного, потому что до даты аванса часов и выработки набирается меньше. Основная сумма — вместе с доплатами за переработку и работу в праздники — придет в конце месяца по факту отработанной нормы.
При сдельной системе оплаты дополнительные выплаты так же положены за часы сверх нормы.
Напоминаем, что 1 ноября считается рабочим днем по общему календарю, но у некоторых сотрудников по индивидуальному графику это может быть выходной. Если человека вызвали в этот день на работу, оплачивать должны в двойном размере или дать отгул по желанию.
Итак, шестидневка не является поводом для автоматических надбавок. При работе на окладе зарплата не изменится. Дополнительные деньги могут получить те, кто работает по сдельной системе и произведет больше, работающие по часовой системе и превысившие месячную норму, те, у кого были официально оформленные сверхурочные часы.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».