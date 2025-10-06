Ричмонд
Раскрыта новая схема мошенничества с аккаунтами на маркетплейсах

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Мошенники звонят россиянам и под предлогом получения посылки с маркетплейса просят назвать код из смс, выяснило РИА Новости.

Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: © РИА Новости

Злоумышленник звонит жертве, сообщает, что ему якобы пришла посылка с маркетплейса, и уточняет, как удобнее было бы ее получить. Когда человек говорит, что не ждет никакую посылку, мошенник предлагает это проверить, для чего просит назвать код из смс.

Имея код, аферист может войти в аккаунт жертвы на маркетплейсе и получить доступ к ее банковским данным.

В сентябре в Банке России предупредили, что мошенники разработали новую схему обмана — теперь они представляются курьерами маркетплейсов и для подтверждения даты и места доставки мошенники просят назвать код из СМС или пуш-уведомления. На самом деле это одноразовый пароль от банка, который позволяет похитить деньги со счета.

В ЦБ посоветовали немедленно прерывать такие телефонные разговоры и напомнили, что коды из СМС никому сообщать нельзя, тем более что настоящие сотрудники маркетплейсов их никогда не запрашивают.

