Раскрыта новая схема мошенничества с аккаунтами на маркетплейсах

Злоумышленник звонит жертве, сообщает, что ему якобы пришла посылка с маркетплейса, и уточняет, как удобнее было бы ее получить. Когда человек говорит, что не ждет никакую посылку, мошенник предлагает это проверить, для чего просит назвать код из смс.