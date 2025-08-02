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Раскрыт размер пенсии неработающего

В текущем году пенсия гражданина, который нигде не работал, составит не менее 15 тысяч рублей. Об этом заявил депутат Государственной думы Алексей Говырин, его цитирует РИА Новости.

Источник: Reuters

По словам парламентария, если человек не работал, то он получает социальную пенсию в размере 8 824 рублей и доплату. «Доплату ему делают региональную либо федеральную до прожиточного минимума. Федеральную дают, если региональный прожиточный минимум не достигает федерального, а региональную — если региональный прожиточный минимум выше федерального прожиточного минимума, который на 2025 год для пенсионеров — 15 250 рублей», — уточнил Говырин.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин заявил, что средняя заработная плата жителей России увеличилась с 2022 по 2024 год на 23,9 процента, в реальном выражении. Он напомнил, что с января по май текущего года зарплаты выросли с 88981 рубля до 99422 рублей (плюс 11,73 процента).