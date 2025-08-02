Раскрыт размер пенсии неработающего

По словам парламентария, если человек не работал, то он получает социальную пенсию в размере 8 824 рублей и доплату. «Доплату ему делают региональную либо федеральную до прожиточного минимума. Федеральную дают, если региональный прожиточный минимум не достигает федерального, а региональную — если региональный прожиточный минимум выше федерального прожиточного минимума, который на 2025 год для пенсионеров — 15 250 рублей», — уточнил Говырин.