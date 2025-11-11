Расход на топливо: власти отказались от планов возвращать полные выплаты по демпферу

Однако руководитель направления «Промышленность» Института технологий нефти и газа Ольга Орлова подчеркнула, что по сути регуляторы допускают такую возможность, хеджируя риски нехватки перерабатывающих мощностей, но это не говорит о том, что это будут существенные объемы. По ее словам, в настоящее время нефтеперерабатывающие мощности в России рассчитаны не только на обеспечение внутреннего рынка, но и экспорт топлива. Тем не менее, из-за топливного кризиса, связанного с внеплановыми ремонтами, в настоящее время существует запрет на экспорт до конца 2025 года, чтобы нарастить запасы и исключить появления дефицита бензина в стране.