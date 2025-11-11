Расход на топливо: власти отказались от планов возвращать полные выплаты по демпферу

Власти не планируют возвращать полные выплаты по топливному демпферу. Продление действия понижающего коэффициента в формуле его расчета может принести бюджету в 2027—2028 годах дополнительно почти 1 трлн рублей. Соответствующее предложение Минфин направил в правительство РФ, сообщили источники «Известий». Кроме того, ведомство предлагает ввести выплату обратного акциза при переработке нефти на зарубежных НПЗ и возврате нефтепродуктов в Россию. Эксперты считают, что эти предложения направлены на защиту интересов всех участников нефтегазового рынка России, которые наиболее всего пострадали от санкций, а также эти инициативы хеджируют риски возникновения дефицита бензина в стране. Компенсируют ли предлагаемые меры выпадающие доходы нефтяников и помогут ли они сохранить устойчивость рынка — в материале «Известий».
Об изменениях демпферного механизма
Минфин направил в правительство проект поправок ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ. Об этом сообщил источник «Известий» в отрасли. Согласно справке к проекту налоговых изменений (имеется в распоряжении редакции), основные предложения насчитывают восемь пунктов и в большей степени касаются деятельности нефтеперерабатывающей отрасли страны.
В частности, Минфин не планирует возвращать полные выплаты по демпферу. Ведомство выступило за продление на 2027−2028 годы действия специального коэффициента «Вспр» в формуле расчета топливного демпфера. Этот коэффициент учитывает дисконт на российские нефтепродукты при определении экспортной альтернативы. Как отмечается в документе, «мера снижает будущие потенциальные выплаты по демпферу».
По словам управляющего партнера компании «ВМТ Консалт» Екатерины Косаревой, коэффициент, который учитывает дисконт российской нефти Urals к марке Brent при расчете индикативной экспортной цены на топливо, был введен в сентябре 2022 года. По ее словам, предполагалось, что он будет действовать до конца 2026-го. В дальнейшем, в 2023 и 2025 годах, параметры «Вспр» уточнялись, однако сам механизм корректировки демпфера предлагалось отменить с 2027-го.
Предполагаемые дополнительные доходы бюджета в 2027 году от продления механизма составят 422,8 млрд рублей, а в 2028-м — 493,1 млрд, следует из финансово-экономического обоснования законопроекта. Таким образом, суммарные доходы от предлагаемой меры могут составить до 1 трлн рублей за указанный промежуток времени.
Напомним, что по итогам 2024 года нефтяные компании получили по демпферу 1,815 трлн рублей. С января по октябрь 2025-го выплаты составили 759,3 млрд. Об этом свидетельствуют данные Минфина.
Кроме того, осенью этого года, несмотря на беспрецедентный рост биржевых цен на моторное топливо (только бензины с начала года подорожали на бирже на 30−40%), правительство удовлетворило просьбу нефтяников и ввели до мая 2026 года мораторий на обнуление топливного демпфера, происходящее при определенном превышении оптовых цен над индикативными.
Справка «Известий».
Демпфирующий механизм был создан в 2018 году, а введен в январе 2019-го для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ и наоборот. Демпфер выплачивается только в том случае, если средняя оптовая цена топлива за месяц не выросла больше, чем индикативная (условная внутрироссийская) на 10% на бензин и 20% на дизтопливо. Индикативная цена в 2025 году составляет 60 450 рублей за тонну для бензина и 57 200 рублей для дизтоплива.
«Известия» направили запрос в Минфин и во все крупные нефтегазовые компании страны.
Обратный акциз для импорта
При этом эксперты считают, что продление действия коэффициента вряд ли в действительности может принести бюджету почти 1 трлн рублей.
Дело в том, что кроме прочего, Минфин предлагает ввести поправки в Налоговый кодекс, предполагающие выплату обратного акциза при переработке нефти на давальческих условиях за пределами РФ. При этом перерабатывать российскую нефть за пределами страны и при возвращении нефтепродуктов обратно в РФ получать обратный акциз сможет только уполномоченная правительством компания.
«Для организаций, уполномоченных правительством, периметр применения расширяется на нефтяное сырье, переработанное за пределами РФ в рамках международных договоров, в случаях, когда произведенные нефтепродукты импортируются обратно в РФ», — отмечается в справке к поправкам.
Таким образом, с одной стороны продление на 2027−2028 коэффициента, отражающего дисконт на российские нефтепродукты уменьшает будущие выплаты по демпферу, с другой стороны государство намерено платить обратный акциз тем, кто будет перерабатывать свою нефть за рубежом, отметил управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин.
Однако руководитель направления «Промышленность» Института технологий нефти и газа Ольга Орлова подчеркнула, что по сути регуляторы допускают такую возможность, хеджируя риски нехватки перерабатывающих мощностей, но это не говорит о том, что это будут существенные объемы. По ее словам, в настоящее время нефтеперерабатывающие мощности в России рассчитаны не только на обеспечение внутреннего рынка, но и экспорт топлива. Тем не менее, из-за топливного кризиса, связанного с внеплановыми ремонтами, в настоящее время существует запрет на экспорт до конца 2025 года, чтобы нарастить запасы и исключить появления дефицита бензина в стране.
— Во время кризиса в этом году мы уже закупали моторное топливо в Белоруссии, поскольку местные нефтеперерабатывающие заводы работают не на полную мощность — в том числе из-за санкций со стороны Запада. По сути, Россия может направлять свою нефть на переработку в Белоруссию и получать готовые нефтепродукты обратно, если это потребуется. Однако нет уверенности, что такая необходимость возникнет в 2027—2028 годах, — считает эксперт.
Поэтому, по ее словам, сложно посчитать, какой эффект для бюджета будет иметь инициатива по введению обратного акциза для импорта нефтепродуктов.
По мнению Дмитрия Касаткина, в целом, вышеперечисленные инициативы Минфина направлены защиту интересов всех участников топливного рынка, как производителей, так и розничного сегмента и направлены на исключение возникновения дефицита бензина в стране.
Что еще предложил Минфин
Кроме того, Минфин предлагает установить нулевую ставку акциза на денатурированный этиловый спирт, используемый для изготовления бензина. Освобождение от акциза будет действовать, если спирт поставляется на нефтеперерабатывающий завод, имеющий официальное свидетельство о переработке нефти.
При этом, министерство предлагает установить право производителей автомобильного бензина (Аи-92 и выше) получить свидетельство на его производство из денатурированного этилового спирта.
Ранее вице-премьер Александр Новак предложил Минфину рассмотреть возможность создания стимулов для использования этилового спирта в производстве бензина путем отмены акциза. Ожидается, что эта инициатива может увеличить поставки топлива еще на 100 тыс. т в месяц и сделать экономически выгодным выпуск бензина с добавлением спирта. Планируется увеличить допустимую долю этанола в бензине до 10% (вместо текущих 1,5%).
Этанол способен повысить октановое число топлива и улучшить его экологические характеристики, поскольку при сгорании спирт выделяет меньше угарного газа и твердых частиц. Однако применение этанола требует адаптации технологических процессов на НПЗ и может вызвать риски коррозии в топливных системах автомобилей, не рассчитанных на такие смеси.
По словам Дмитрия Касаткина, речь об упрощении допуска этанольных смесей в бензинах АИ-92 и выше, через отдельное разрешение, что с одной стороны расширяет возможности при дефиците, с другой — требует строго контроля со стороны регуляторов. Кроме того, Минфин предлагает ввести налоговый вычет из НДПИ для «Газпрома» с 1 ноября 2026 года по 31 июля 2027 года на 2,44 млрд рублей в месяц, с 1 августа 2027 по 31 июля 2028-го на 3,5 млрд в месяц, с 1 августа 2028-го на 5,5 млрд рублей в месяц.
Как отметил в разговоре с «Известиями» председатель комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич, разные подходы к взиманию налогов с независимых производителей газа и «Газпрома» вызывают вопросы.— Предоставление последнему налогового вычета по НДПИ — очередная мера поддержки в условиях дефицита федерального бюджета. Видимо, правительство исходит из того, что сэкономленные средства будут направлены «Газпромом» на развитие инфраструктурных проектов, включая программу газификации регионов. Но дополнительная выручка независимых производителей, обусловленная индексацией цен на газ на внутреннем рынке, государством, наоборот, изымается. На мой взгляд, такой подход в очередной раз ставит под сомнение базовый принцип равенства налогообложения, демотивирует участников рынка к повышению собственной эффективности в условиях открытой конкуренции, — считает депутат.
Кроме того, он обращает внимание, что в пакете поправок, которые были подготовлены Минфином, отсутствуют ранее активно обсуждавшиеся меры по поддержанию уровня нефтедобычи. Депутат напоминает: согласно поручению председателя правительства Михаила Мишустина от 24 мая 2025 года (№ ММ-П51−18596) по итогам стратегической сессии «Развитие нефтяной отрасли до 2050 года» Минфин, Минэнерго и Минэкономразвития должны были проработать возможность корректировки налоговых режимов, в том числе расширение применения НДД. «Известия» писали об этом.
— Реализация таких предложений позволит повысить эффективность и инвестиционную привлекательность проектов, прежде всего, в Западной Сибири. Судя по отсутствию решений правительства, решение вопроса переносится на 2026 год, — считает собеседник.
В целом же, по его словам, подготовленные правительством ко второму чтению поправки в Налоговый кодекс призваны решить две задачи: создать условия для появления дополнительных объемов нефтепродуктов на внутреннем рынке и не допустить снижения фискальных платежей от нефтегазовой отрасли.