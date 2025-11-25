Rambler&Co: 20% россиян ожидают курс доллара выше 100 рублей

Что касается дохода за 2025 год, то более половины россиян заявили, что он сохранился или повысился. В частности, 35% респондентов сохранили его, у 26% он немного вырос, а 19% заявили о сильном падении. У 17% доход снизился незначительно, а у 3% вырос существенно. Надежды на увеличение дохода в 2026 году возлагают 29% респондентов, а еще 12% заявили, что уже готовят конкретные шаги к его росту.