Работу круглосуточных магазинов предложили ограничить

«Небольшие магазины, работающие в формате “24 часа”, вопреки установленным на федеральном уровне запретам, продолжают осуществлять незаконную торговлю алкогольной продукцией в ночное время», — говорится о сути проблемы в пояснительной записке.
Проект предлагает внести изменения в закон «О защите прав потребителей» и закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности». Согласно пояснительной записке, инициатива направлена на борьбу с незаконной торговлей алкогольной продукцией в ночное время. Так, в Кировской области выявлены нарушения в 113 из 141 таких торговых точек, уточняют авторы.
Помимо этого в записке отмечается, что ночная реализация нелегального спиртного создает криминогенную обстановку около домов и вызывает жалобы жителей.
«Алкоголь, приобретенный в обход перечисленных требований, несет реальную угрозу для здоровья и жизни потребителя. Именно в ночное время, как правило, продается нелегальная продукция», — добавили там.
Сейчас законопроект находится в начальной стадии рассмотрения и направлен в комитет Государственной думы по промышленности и торговле.