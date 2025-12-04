Работу круглосуточных магазинов предложили ограничить

Проект предлагает внести изменения в закон «О защите прав потребителей» и закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности». Согласно пояснительной записке, инициатива направлена на борьбу с незаконной торговлей алкогольной продукцией в ночное время. Так, в Кировской области выявлены нарушения в 113 из 141 таких торговых точек, уточняют авторы.