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Работник ММК, которого Путин назвал хитрюгой, предложил проект ипотеки

ЧЕЛЯБИНСК, 19 июл — РИА Новости. Работник Магнитогорского металлургического комбината Владислав Плеханов, которого президент РФ Владимир Путин назвал хитрюгой после вопроса о возможности изменения программы «Молодая семья», сообщил РИА Новости, что у него есть еще одно предложение, касающееся льготной ипотеки для молодых металлургов.

Источник: © РИА Новости

Путин побывал с рабочей поездкой в Магнитогорске 16 июля. В ходе общения главы государства с работниками ММК один из сотрудников — Плеханов — рассказал, что недавно женился, но они с женой откладывают рождение детей, потому что не подходят под условия льготных программ приобретения жилья. Он спросил у Путина, возможно ли изменить льготную программу «Молодая семья» и выдавать ее молодым семьям авансом. Путин назвал работника предприятия «хитрюгой», 24-летний сотрудник добавил, что обязательным условием такого предложения должны быть планы семьи завести детей в ближайшие 2−4 года.

«Ведь некоторые молодые люди не могут вообще иметь детей по здоровью, а им тоже надо как-то купить квартиру. Поэтому у меня есть еще одно предложение: ввести льготную ипотеку для молодых металлургов до 30 лет. Тем самым повысится рождаемость и увеличится кадровый поток на металлургические предприятия», — сказал собеседник агентства.

Плеханов уточнил, что он сам — из потомственной семьи металлурга, закончил МГТУ, а сейчас заканчивает магистратуру.

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