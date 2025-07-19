Работник ММК, которого Путин назвал хитрюгой, предложил проект ипотеки

Путин побывал с рабочей поездкой в Магнитогорске 16 июля. В ходе общения главы государства с работниками ММК один из сотрудников — Плеханов — рассказал, что недавно женился, но они с женой откладывают рождение детей, потому что не подходят под условия льготных программ приобретения жилья. Он спросил у Путина, возможно ли изменить льготную программу «Молодая семья» и выдавать ее молодым семьям авансом. Путин назвал работника предприятия «хитрюгой», 24-летний сотрудник добавил, что обязательным условием такого предложения должны быть планы семьи завести детей в ближайшие 2−4 года.