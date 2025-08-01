Работающим пенсионерам проиндексировали пенсию

Перерасчет по стажу был произведен автоматически без подачи каких-либо заявлений в Социальный фонд. Размер страховой пенсии увеличили за счет пенсионных баллов, накопленных от отчислений работодателей в прошлом году.
Максимальная прибавка равна трем пенсионным коэффициентам. Стоимость одного составляет 145,69 ₽. Таким образом, максимальная прибавка равна 437,07 ₽.
С января 2025 года страховые пенсии выросли на 9,5%. Изначально размер выплаты проиндексировали на 7,3%. Однако позже президент России Владимир Путин попросил пересчитать страховые пенсии с учетом инфляции на 9,5%.
В 2024 году выросло число работающих пенсионеров в России. По статистике Социального фонда, их стало больше на 343 тыс. человек — 8,2 млн. Количество неработающих пенсионеров, напротив, сократилось — на 248 тыс. человек, до 32,96 млн.