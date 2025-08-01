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Работающим пенсионерам проиндексировали пенсию

Страховая пенсия у работающих пенсионеров выросла на 437,07 ₽. Увеличение связано с традиционной индексацией, которая проводится ежегодно 1 августа, следует из федерального закона «О страховых пенсиях».

Источник: РИА "Новости"

Перерасчет по стажу был произведен автоматически без подачи каких-либо заявлений в Социальный фонд. Размер страховой пенсии увеличили за счет пенсионных баллов, накопленных от отчислений работодателей в прошлом году.

Максимальная прибавка равна трем пенсионным коэффициентам. Стоимость одного составляет 145,69 ₽. Таким образом, максимальная прибавка равна 437,07 ₽.

С января 2025 года страховые пенсии выросли на 9,5%. Изначально размер выплаты проиндексировали на 7,3%. Однако позже президент России Владимир Путин попросил пересчитать страховые пенсии с учетом инфляции на 9,5%.

В 2024 году выросло число работающих пенсионеров в России. По статистике Социального фонда, их стало больше на 343 тыс. человек — 8,2 млн. Количество неработающих пенсионеров, напротив, сократилось — на 248 тыс. человек, до 32,96 млн.

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