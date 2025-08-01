Работающим пенсионерам проиндексировали пенсию

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Пенсионный коэффициент: как заработать на безбедную старость

Размер пенсии россиян напрямую зависит от такого показателя, как пенсионный коэффициент. Из чего он складывается, как его увеличить и какое минимальное значение необходимо для выхода на заслуженный отдых, расскажем в материале с помощью эксперта.