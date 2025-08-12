Работающим пенсионерам хотят компенсировать пропущенные ими индексации пенсий

«С 1 января 2025 года в России страховые пенсии работающих пенсионеров индексируются, причем расчет ведется не от текущей получаемой суммы, а от той, которую пенсионер получил бы в статусе неработающего. Это означает, что в 2025 году прибавка рассчитывается от полной суммы пенсии, включая все ранее пропущенные индексации, даже если пенсионер продолжает работать. Такой подход увеличивает размер прибавки. Так, в официальном примере, опубликованном СФР, работающий пенсионер в 2024 году получал 19 527,94 рубля в месяц. Если бы он не работал, его страховая пенсия составляла бы 36 351,59 рубля. Индексация 2025 года составила 9,5%, и ее применили к полной (не “урезанной”) сумме — 36 351,59 рубля. В результате размер прибавки составил 3 453,4 рубля, и общая сумма к выплате с 2025 года — 22 981,34 рубля. Ранее такие пенсионеры не получали индексации вовсе, и прибавка происходила только после увольнения», — рассказал депутат.