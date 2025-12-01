Рабочие обороты: разрыв зарплат богатых и бедных достиг минимума за четверть века

Разница в зарплатах между богатыми и бедными сократилась до 12,7 раза — это минимальный показатель с 2000 года, когда разрыв был почти 30-кратным, выяснили «Известия». Это объясняется тем, что доходы низкооплачиваемых работников растут быстрее, в том числе благодаря повышению МРОТ. В 2025 году 10% сотрудников с самыми низкими зарплатами получают около 25 тыс. рублей, тогда как 10% наиболее высокооплачиваемых — более 315 тыс. Тем не менее разрыв остается значительным по сравнению с другими странами: в Норвегии, Швеции и Дании он составляет около пяти раз, в США превышает 13, а в Коста-Рике и Чили — более 20. Почему в России «сжимается» средний класс и как обстоят дела в других развитых и развивающихся странах — в материале «Известий».
Как снижается зарплатное неравенство
В России уменьшается зарплатное неравенство. В 2025 году 10% самых бедных работников получали порядка 25 тыс. рублей, когда 10% наиболее обеспеченных — свыше 315 тыс., следует из данных Росстата («Известия» их проанализировали). Так, разница между показателями достигла 12,7 раза — это минимальный показатель за всё время ведения статистики с 2000 года. Самые высокие значения были в 2000-м и 2001-м — 34 и 39,6 раза соответственно.
Для измерения аналитики разделили население на 10 групп с наименьшим и наибольшим уровнем дохода. В целом с 2001-го показатель постепенно сокращался — небольшие повышения были в 2006-м (с 24,9 до 25,3), 2011-м (с 14,7 до 16,1) и 2021-м (с 13 до 13,5).
Сокращение разрыва происходит главным образом за счет роста низких зарплат, полагает управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева. Это вызвано в первую очередь дефицитом кадров в ряде отраслей, где средний уровень заработных плат был традиционно достаточно низким, обратил внимание старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок.
Рынок труда в последние годы в меньшей степени заинтересован в высокооплачиваемых руководителях, считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. При этом резко возрос спрос на рабочие специальности и низкоквалифицированный труд курьеров, водителей, строителей. По ее словам, для их привлечения и удержания работодателям приходилось вступать в зарплатную конкуренцию и повышать жалованье более высокими темпами, чтобы сделать позиции привлекательными.
Кроме того, тенденция связана не с ускоренным обогащением малообеспеченных, а с системной корректировкой рынка труда, отметила эксперт. Например, государство последовательно повышает МРОТ — в 2026-м он составит 27 093 рубля. Это более чем на 20% выше показателя 2025-го.
За последние пять лет зарплаты топовых специалистов выросли медленнее, чем менее обеспеченных людей. Росстат подсчитывает эти данные раз в два года. Так, в 2023-м и 2025 году оплата труда дорогих сотрудников увеличилась на 25% и 32% соответственно, а жалованье бедных — на 29% и 36,5%. Если низкие зарплаты подтягиваются ближе к средним, а верхние доходы при этом продолжают отрываться, структура распределения меняется: крайние группы растут, а середина становится уже, уверена Екатерина Косарева.
При этом, как полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, «сжатие» среднего класса произошло еще в 2020 году, когда государство за счет выплат семьям с детьми очень помогло в стабилизации доходов и уровня жизни населения.
В каких странах наибольшая разница в зарплатах
Есть ряд стран, где практически отсутствует социальная дифференциация. Среди них — большинство европейских государств. Согласно докладу о мировом неравенстве за 2022 год (это последние актуальные данные, потому что расчет самых низких и самых высоких зарплат в ряде стран проводится раз в несколько лет), наименьшие разрывы зарплат топ-специалистов и низкооплачиваемых сотрудников фиксируются в Швеции (6 раз), Франции (7), Италии и Испании (8 раз). Кроме того, по словам опрошенных «Известиями» экспертов, в некоторых других европейских странах этот показатель составляет около пяти раз — среди них Норвегия и Дания. Однако именно в таких государствах наиболее высокие ставки подоходного налога и налогов на имущество, уточнила Наталья Мильчакова.
По ее словам, зарплаты топ-менеджеров в РФ, развитых и других развивающихся странах мало отличаются, доходы высшего управленческого персонала в РФ иногда выше, чем в странах «большой семерки» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США).
В 2022 году в США коэффициент был значительно выше российского (около 17). Сейчас он превышает 13 раз. Высокие доходы в Америке растут стремительнее, чем низкие, а рынок труда гораздо более гибок и менее регулируем, отметила Екатерина Косарева из «ВМТ Консалт». Кроме того, в Китае разрыв тоже больше — около 14 раз. Это характерно для стран с быстрым технологическим развитием и сильной внутренней дифференциацией, отметила она. В то же время в Коста-Рике, Турции и Чили показатель превышает 20 раз.
У ближайших соседей России уровень неравенства в доходах тоже значительно ниже. В Казахстане разрыв между 10% самых высокооплачиваемых и 10% самых бедных сотрудников составляет около шести раз, добавила эксперт. По ее словам, в Белоруссии — около 6,1.
Как писали ранее «Известия», в январе — августе 2025-го реальные зарплаты в стране выросли на 4,4%, тогда как Минэк ожидал 6,8%. За этот период средний заработок составил около 96 тыс. рублей. В России действительно наблюдается высокая социальная дифференциация, отметила Наталья Мильчакова. Однако в последние годы власти приняли ряд мер, направленных на выравнивание уровня жизни различных социальных групп. Сейчас пенсии и пособия регулярно индексируются, а число людей, находящихся за чертой бедности, благодаря социальной поддержке заметно сокращается, резюмировала она.