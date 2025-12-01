Рабочие обороты: разрыв зарплат богатых и бедных достиг минимума за четверть века

Разница в зарплатах между богатыми и бедными сократилась до 12,7 раза — это минимальный показатель с 2000 года, когда разрыв был почти 30-кратным, выяснили «Известия». Это объясняется тем, что доходы низкооплачиваемых работников растут быстрее, в том числе благодаря повышению МРОТ. В 2025 году 10% сотрудников с самыми низкими зарплатами получают около 25 тыс. рублей, тогда как 10% наиболее высокооплачиваемых — более 315 тыс. Тем не менее разрыв остается значительным по сравнению с другими странами: в Норвегии, Швеции и Дании он составляет около пяти раз, в США превышает 13, а в Коста-Рике и Чили — более 20. Почему в России «сжимается» средний класс и как обстоят дела в других развитых и развивающихся странах — в материале «Известий».