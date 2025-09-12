Пять банков в преддверии заседания Банка России снизили ставки по вкладам

«На неделе в период с 8 по 12 сентября 2025 года ставки по вкладам снизили пять российских банков, входящих в топ-20 по объему средств населения. Всего за сентябрь (1−12) ставки по вкладам снизили девять банков, один из банков — повысил», — указали в «Финуслугах», ссылаясь на данные индекса вкладов по депозитным продуктам в топ-20 банков по объему средств населения. В расчете используются вклады на 100 тыс. рублей без спецусловий.
«Шаг снижения в банках составил 0,2−0,4 п. п. В результате за текущую неделю средняя ставка по полугодовым и годовым вкладам снизилась на 0,03 п. п. каждая, средняя ставка по трехмемячным упала на 0,06 п. п.», — уточнили в пресс-службе.
Так, средняя ставка по трехмесячному вкладу составила 15,53% годовых (-0,21 п. п. за сентябрь), по полугодовым — 14,56% (-0,16 п. п.), по годовым — 13,47% (-0,23 п. п.).
Ранее ТАСС в пресс-службе маркетплейса сообщали, что к снижению также вернулись ставки по кредитам наличными.
Ожидания рынка
Совет директоров Банка России сегодня, 12 сентября, примет решение по ключевой ставке, большинство из опрошенных ТАСС экспертов ожидают ее снижения до 16% годовых. По их мнению, ситуация со спросом в экономике и с инфляцией складывается ниже прогнозов ЦБ РФ, что открывает дорогу для более быстрого снижения ключевой ставки. При этом значительная часть экспертов прогнозируют снижение до 17% годовых.