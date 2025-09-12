Пять банков в преддверии заседания Банка России снизили ставки по вкладам

«На неделе в период с 8 по 12 сентября 2025 года ставки по вкладам снизили пять российских банков, входящих в топ-20 по объему средств населения. Всего за сентябрь (1−12) ставки по вкладам снизили девять банков, один из банков — повысил», — указали в «Финуслугах», ссылаясь на данные индекса вкладов по депозитным продуктам в топ-20 банков по объему средств населения. В расчете используются вклады на 100 тыс. рублей без спецусловий.