Путин запретил закупать военную форму за рубежом со следующего года

С 1 января 2026 года закупки военной формы для российской армии зарубежного производства будут запрещены, следует из указа, подписанного президентом Владимиром Путиным. Документ размещен на портале публикования правовых актов.
Глава государства постановил правительству, Минобороны и Минпромторгу принять дополнительные меры, чтобы исключить закупки формы иностранного производства, и с 1 января следующего года закупать «вещевое имущество», произведенное российскими организациями, чьи производственные мощности находятся на территории России. К 2027 году форма также должна быть изготовлена из тканей и трикотажных полотен, произведенных на территории России, говорится в документе.
Подобные поправки 21 июля поручил разработать спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, исключение закупок военной формы за рубежом, как и изготовленной из импортных тканей, — «вопрос обеспечения безопасности страны».
Володин отметил необходимость развития легкой промышленности в России. По его словам, реализация инициативы создать новые рабочие места и позволит развить компетенции. Кроме того, подчеркнул спикер Думы, есть спрос на подобную продукцию и мощности, где можно развернуть производство.
