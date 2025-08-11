Путин запретил закупать военную форму за рубежом со следующего года

Глава государства постановил правительству, Минобороны и Минпромторгу принять дополнительные меры, чтобы исключить закупки формы иностранного производства, и с 1 января следующего года закупать «вещевое имущество», произведенное российскими организациями, чьи производственные мощности находятся на территории России. К 2027 году форма также должна быть изготовлена из тканей и трикотажных полотен, произведенных на территории России, говорится в документе.