Путин выступил на форуме «Россия зовет!»: главное

Он также подчеркнул, что снижение инфляции внутри страны стало одним из важнейших событий нынешнего года в экономике. «Если в марте инфляция оценивалась двузначными темпами, то сейчас ниже 7% в годовом выражении. Ожидается, что к концу декабря она будет около 6%. То есть ниже прогнозов правительства и Центрального банка. Знаю, сейчас специалисты начнут высчитывать по разным параметрам, но в целом это вот так и выглядит, как я сказал. Рассчитываем, что эта тенденция будет закрепляться», — сказал Путин.