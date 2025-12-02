Путин выступил на форуме «Россия зовет!»: главное

Об экономической политике
Власти России достигли полного консенсуса по вопросам экономической политики, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии инвестиционного форума. «У нас полный консенсус в проведении нашей экономической политики. И между правительством, администрацией [президента], Центральным банком», — отметил глава государства.
Путин подчеркнул, что на мероприятии не представлены регионы Российской Федерации, однако взаимодействие с ними продолжается: «Уверяю вас, что мы в тесном контакте работаем с регионами, с бизнесом. И в целом работаем достаточно солидарно и, на мой взгляд, эффективно», — добавил он.
О конфронтации со странами Запада
Президент также обратил внимание на действия западных стран в экономической сфере, заявив, что страны коллективного Запада стремятся устранить конкурентов, сохранить свои привилегии и ускользающую монополию в современных условиях. По словам Путина, современный мир в целом отличается «высокой турбулентностью, которая во многом спровоцирована неконкурентными методами борьбы со стороны некоторых западных стран».
«Используя свое монопольное положение на отдельных рынках, в сфере финансов они вводят незаконные односторонние ограничения, стремятся таким образом надавить на суверенные государства, которые ведут независимую политику, — отметил глава государства. — А по сути, западные страны хотят устранить конкурентов, сохранить в быстроменяющемся мире свои былые привилегии, ту самую ускользающую монополию».
Путин заявил, что, несмотря на внешние вызовы и оказываемое давление, Россия продолжит проведение суверенной экономической политики. Российский глава государства также подчеркнул, что страна будет выполнять все взятые на себя обязательства перед контрагентами и расширять сотрудничество с заинтересованными государствами. Кроме того, президент отметил, что уровень государственного долга Российской Федерации остается одним из самых низких в мире.
О бюджетной политике
Президент России Владимир Путин заявил, что правительство продолжает придерживаться «сбалансированной, ответственной бюджетной политики» и совместно с «последовательными решениями в денежно-кредитной политике» достигает замедления темпа роста цен. «То есть мы продолжаем вести сбалансированную, ответственную бюджетную политику и вместе с последовательными решениями в денежно-кредитной политике добиваемся замедления ценовой динамики», — отметил глава государства.
В то же время, по словам президента, власти страны выражают неудовлетворение сложившимися в ряде секторов экономики дисбалансами. «Наметились некоторые дисбалансы. Так, в ряде отраслей выпуск продукции в текущем году не только не увеличился, но и вовсе сократился. Такие тенденции устраивают? Нет», — заявил Путин.
Об экономических показателях
Оценивая динамику ВВП, глава государства отметил, что прирост экономики России по итогам года ожидается на уровне 0,5−1%. Такая «мягкая посадка» темпов роста была ожидаема, подчеркнул президент. «В экономике отмечается замедление роста. За 9 месяцев текущего года ВВП России прибавил 1%, в том числе в третьем квартале 0,6%. По прогнозу за год прирост ВВП будет в диапазоне от 0,5% до 1%. Но в целом это ожидаемый результат. Мы и говорили с самого начала, когда Банк России ставку повышал, когда правительство принимало определенные решения, что мы ожидаем такой мягкой посадки», — проинформировал Путин.
Об инфляции
Он также подчеркнул, что снижение инфляции внутри страны стало одним из важнейших событий нынешнего года в экономике. «Если в марте инфляция оценивалась двузначными темпами, то сейчас ниже 7% в годовом выражении. Ожидается, что к концу декабря она будет около 6%. То есть ниже прогнозов правительства и Центрального банка. Знаю, сейчас специалисты начнут высчитывать по разным параметрам, но в целом это вот так и выглядит, как я сказал. Рассчитываем, что эта тенденция будет закрепляться», — сказал Путин.
О финансах государства
Состояние государственных финансов России стабильно, при этом социальные обязательства, оборона и развитие страны профинансированы полностью. Президент России назвал состояние госфинансов стабильным, а бюджетный дефицит на ближайшую трехлетку — умеренным.
«Бюджет на предстоящие три года сверстан так, чтобы снизить влияние внешних рисков и повысить долю ненефтегазовых доходов. При этом он сформирован в соответствии с бюджетными правилами, предполагает умеренный бюджетный дефицит», — указал глава государства.
Путин добавил, что необходимо повысить эффективность управления акционерными обществами и их прозрачность. «Чтобы их акционеры были уверены в надежности вложения своих средств в получение дохода», — подчеркнул он.
При этом Путин обратил внимание, что действовать «нужно аккуратненько». «Вот, Эльвира Сахипзадовна [Набиуллина] кивает головой, ей все нравится. Мне тоже нравится, но в современных условиях мы должны смотреть, конечно, на реальное состояние наших государственных компаний, реально учитывать все сложности, с которыми они сталкиваются. Но идти по этому пути безусловно нужно», — отметил президент.
О безработице и поддержке работодателей
Президент также отметил, что уровень безработицы в РФ находится на рекордно низком уровне. «Наша страна предоставляет большие возможности для предпринимателей и инвесторов, а устойчивость важнейших макроэкономических показателей гарантирует надежность такой работы. Так, у нас сохраняется рекордно низкий уровень безработицы — 2,2%», — сказал он.
Владимир Путин отметил, что данный показатель остаётся низким не только для РФ, но и для большинства ведущих экономик мира. Глава государства добавил, что с сентября следующего года для работодателей, участвующих в софинансировании накоплений сотрудников в программе долгосрочных сбережений, начнут действовать льготы, которые вступят в силу с 1 сентября 2026 года. «Предусмотрены льготы для работодателей, которые софинансируют накопления своих сотрудников в программе долгосрочных сбережений, — сообщил он. — Они вступят в силу с 1 сентября будущего года. Посмотрим, как работают эти нововведения, как бизнес и граждане оценят их эффективность».
«После чего будем донастраивать эти меры либо запускать дополнительные механизмы развития нашего фондового рынка». В завершение президент Российской Федерации поручил правительству до конца 2026 года включить крупнейшие государственные компании в программу повышения акционерной стоимости.
«Я прошу правительство до конца следующего года обеспечить вхождение в эту программу крупнейших акционерных компаний с государственным участием, а также увязать условия работы, стимулы их руководителей с увеличением акционерной стоимости», — подытожил он.
