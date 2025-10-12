Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин ввел мораторий на обнуление топливного демпфера с октября по май

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым с 1 октября 2025 года до 1 мая 2026 года вводится мораторий на обнуление выплат по демпферу. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Источник: РИА "Новости"

Кроме того, указ отменяет акцизы на дизельное топливо, произведенное путем смешения с авиационным керосином и другими компонентами, в случае если оно произведено не на НПЗ.

Специальный демпфирующий механизм начал действовать с 2019 года. Нефтяные компании в России получают выплаты из бюджета, когда экспортная цена на топливо превышает установленные внутренние цены. Так правительство возмещает компаниям прибыль и стимулирует продажи нефтепродуктов внутри страны.

Узнать больше по теме
Акциз: как рассчитать и уплатить косвенный налог
Покупая товары, каждый из нас платит не только цену, установленную совместно производителем и продавцом, а иногда и государством, но и косвенные налоги. Один из них — акцизный сбор. Расскажем, в какие товары включен акциз, как рассчитывается и уплачивается этот налог, а также перечислим его виды.
Читать дальше