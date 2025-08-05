Путин встретился с главой ВЭБ.РФ. Главное

Крупнейший в России
Так, президент назвал ВЭБ.РФ одним из крупнейших институтов развития страны.
«ВЭБ у нас — крупнейший институт развития», — сказал Путин.
Технологическое лидерство
Глава государства также поручил Шувалову обращать внимание на задачи достижения Россией технологического лидера при определении перспективных проектов для поддержки.
Как отметил президент, исключительно импортозамещение и «обратный инжиниринг» не помогут России добиться технологического лидерства.
«Исключительно занимаясь импортозамещением и обратным инжинирингом так называемым мы технологического лидерства не добьемся. Нам нужны собственные разработки и организация производства на собственных платформах», — пояснил Путин.
Оригинальные проекты
В этих условиях, продолжил он, в приоритете у ВЭБ. РФдолжны быть оригинальные российские технологические проекты.
«Нам нужны собственные разработки и организация производства на собственных платформах. И сейчас у нас и уровень технологического развития, и состояние экономики позволяют это делать», — отметил президент.
«Поэтому я вас прошу, конечно, при определении перспективных проектов, которые вы поддерживаете, обращать внимание именно на это», — добавил Путин.
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