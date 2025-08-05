Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин встретился с главой ВЭБ.РФ. Главное

Президент России Владимир Путин во вторник, 5 августа, провел встречу с председателем госкорпорации развития ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым. О чем говорил российский лидер — в материале Финансов Mail.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Крупнейший в России

Так, президент назвал ВЭБ.РФ одним из крупнейших институтов развития страны.

«ВЭБ у нас — крупнейший институт развития», — сказал Путин.

Технологическое лидерство

Глава государства также поручил Шувалову обращать внимание на задачи достижения Россией технологического лидера при определении перспективных проектов для поддержки.

Как отметил президент, исключительно импортозамещение и «обратный инжиниринг» не помогут России добиться технологического лидерства.

«Исключительно занимаясь импортозамещением и обратным инжинирингом так называемым мы технологического лидерства не добьемся. Нам нужны собственные разработки и организация производства на собственных платформах», — пояснил Путин.

Оригинальные проекты

В этих условиях, продолжил он, в приоритете у ВЭБ. РФдолжны быть оригинальные российские технологические проекты.

«Нам нужны собственные разработки и организация производства на собственных платформах. И сейчас у нас и уровень технологического развития, и состояние экономики позволяют это делать», — отметил президент.

«Поэтому я вас прошу, конечно, при определении перспективных проектов, которые вы поддерживаете, обращать внимание именно на это», — добавил Путин.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».