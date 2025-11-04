Ричмонд
Путин утвердил перечень поручений по итогам Восточного экономического форума

Президент России Владимир Путин утвердил список поручений по итогам Восточного экономического форума. В него вошли разработка дорожной карты добычи редких металлов, изменения в «Дальневосточной и арктической ипотеке», развитие транспорта и логистики на границе с КНР и КНДР. Полный перечень опубликовали на сайте Кремля.

Источник: Пресс-служба Президента России

До 1 декабря президент поручил расширить «Дальневосточную и арктическую ипотеку» на семьи, в которых третий и последующий ребенок родился после января 2024 года. Также под льготную программу попадет вторичный рынок жилья в городах, где не строят многоквартирные дома. Ипотеку смогут оформить работники государственных или муниципальных образовательных организаций, расположенных в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) и на сухопутных территориях Арктики.

На железнодорожных мостовых переходах Нижнеленинское — Тунцзян (КНР) и Благовещенск — Хэйхэ (КНР), а также на строящемся мостовом переходе через реку Туманная (в направлении КНДР) господин Путин поручил развивать транспортно-логистические центры. Мост через Туманную президент постановил построить в 2026 году. Доклад о проделанной работе глава государства ожидает к 1 февраля.

Владимир Путин также поручил разработать и утвердить стратегию по развитию ДФО на период до 2036 года. Правительство должно представить ее к августу 2026 года. К 2030 году президент утвердил строительство не менее 10 промышленных парков и технопарков на Дальнем Востоке и в Арктике. В них будут размещаться предприниматели малого и среднего бизнеса, чтобы производить товар согласно «национальным технологическим приоритетам».

Узнать больше по теме
Арктическая ипотека в 2025 году: как переехать на Север с комфортом
Чтобы наполнить северные города трудоспособным населением, правительство стимулирует не только жилищное строительство, но и предлагает россиянам выгодные кредиты на приобретение жилья. Расскажем, как взять арктическую ипотеку в 2025 году, кому ее дают и можно ли построить на заемные деньги дом.
Читать дальше