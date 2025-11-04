Путин утвердил перечень поручений по итогам Восточного экономического форума

Владимир Путин также поручил разработать и утвердить стратегию по развитию ДФО на период до 2036 года. Правительство должно представить ее к августу 2026 года. К 2030 году президент утвердил строительство не менее 10 промышленных парков и технопарков на Дальнем Востоке и в Арктике. В них будут размещаться предприниматели малого и среднего бизнеса, чтобы производить товар согласно «национальным технологическим приоритетам».