Путин указал на завершение финансового оздоровления «Роснано»

«Я понимаю, что финансовое состояние компании изменилось к лучшему, оздоровление практически завершено», — отметил российский лидер.
Куликов уточнил, что «Роснано» сфокусировалось на нескольких направлениях, которые соответствуют запросам правительства и национальным целям. Он добавил, что при выборе партнеров учитывались не только активы компании, но и потребности министерств в рамках реализации стратегии развития. Кроме того, компания разработала механизм досрочного погашения оставшегося долга по облигациям.
Также отдельно компания прорабатывает вопрос гибридной логистики, где сформирован рынок под автокомпоненты и электрохимию (аккумуляторные батареи). При этом глава «Роснано» рассказал про работу по натрий-ионным батареям, которые являются российским аналогом литий-ионных. По его словам, в условиях российской морозостойкости, устойчивость в эксплуатации таких батарей будет востребована.
В мае глава «Роснано» также проинформировал Путина о новых проектах по развитию нанотехнологий по всей России. Он отметил, что компания преодолела кризис ликвидности.