Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин собрал совещание по экономике. Главное

Президент России Владимир Путин 12 августа, во вторник, провел совещание по экономическим вопросам в Кремле. О чем говорил глава государства — в материале Финансов Mail.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

В совещании приняли участие, в том числе, председатель правительства Михаил Мишустин, замглавы администрации президента Максим Орешкин, главы Минэкономразвития и Минфина Максим Решетников и Антон Силуанов, а также председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Бюджет

Путин сообщил, что правительство России уже приступило к подготовке федерального бюджета на 2026−2028 годы.

«Правительство приступило к подготовке федерального бюджета на предстоящую трехлетку — с 2026 по 2028 годы. Речь идет о главном финансовом документе страны, который нацелен на решение стратегических задач, включая, естественно, повышение качества жизни людей, развитие социальной сферы», — сказал он.

Президент также призвал при подготовке федерального бюджета учитывать также обстановку на глобальных рынках.

«Подготовка бюджета — это, как всегда, очень большая системная, комплексная и, я бы сказал, трудоемкая работа. Она и профессиональная чисто, экономическая, финансовая, но она и является, безусловно, политической, потому что нужно согласовать все процессы с парламентом, с ведущими фракциями», — отметил глава государства.

Он добавил, что эта работа опирается прежде всего на прогноз социально-экономического развития, на текущую и перспективную ситуацию в реальном секторе. «Безусловно, надо учитывать обстановку и на глобальных рынках», — указал Путин.

При этом он подчеркнул, что ситуация с федеральным бюджетом России устойчивая.

«Что касается федерального бюджета, то ситуация здесь устойчивая», — сказал он.

Инфляция

Президент также отметил, что инфляция к концу июля замедлилась до 8,8% при мартовских показателях в 10,3%.

«Важное достижение заключается в снижении инфляции. Если по итогам марта она составляла 10,3% в годовом выражении, то в конце июня — уже 9,4%, а, по итогам июля, это уже было 8,8%», — пояснил он.

Как подчеркнул российский лидер, к концу 2025 года динамика потребительских цен уже может оказаться в пределах 6−7%, то есть ниже предыдущих прогнозов.

Экономика

Кроме того, Путин рассказал, что эксперты сообщают о формировании рисков чрезмерного охлаждения экономики и даже рецессии.

«Многие эксперты говорят о формировании рисков чрезмерного охлаждения экономики и даже рецессии. Также мы с вами об этом говорили в ходе наших рабочих предыдущих совещаний, с председателем Банка России [Эльвирой Набиуллиной] мы говорим об этом постоянно, банк ситуацию контролирует», — подчеркнул он.

Безработица

Глава государства также заявил, что рост скрытой и официальной безработицы наблюдается в России, но пока она остается на историческом минимуме.

«Наблюдается некоторый рост численности скрытой безработицы, то есть работников в так называемом простое, занятых на неполный рабочий день или находящихся под риском увольнения», — указал Путин. По его словам, в начале года численность таких работников составляла порядка 98 тыс. человек, на конец июня — 153 тыс. человек, а к 8 августа этот показатель достиг 199 тыс. человек.

«Также несколько увеличилась численность зарегистрированной безработицы. Если в начале года она составляла примерно 274 тыс. человек, то на конец июня это было уже 291 тыс., а в начале августа — 300 тыс. человек», — привел данные президент.

«Но все-таки она у нас остается на рекордно низких уровнях. Сейчас это 2%. Практически исторический минимум, но все-таки мы с вами должны чувствовать тенденции, улавливать и на это соответствующим образом реагировать, чтобы не допустить переохлаждения экономики», — подытожил Путин.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Узнать больше по теме
Что такое инфляция: причины и последствия
Этот процесс влияет на цены, доходы, кредиты и другие экономические показатели. В статье подробнее разберемся, что такое инфляция, к чему она может привести и как защитить от нее свои сбережения.
Читать дальше