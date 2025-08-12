Путин собрал совещание по экономике. Главное

В совещании приняли участие, в том числе, председатель правительства Михаил Мишустин, замглавы администрации президента Максим Орешкин, главы Минэкономразвития и Минфина Максим Решетников и Антон Силуанов, а также председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
Бюджет
Путин сообщил, что правительство России уже приступило к подготовке федерального бюджета на 2026−2028 годы.
«Правительство приступило к подготовке федерального бюджета на предстоящую трехлетку — с 2026 по 2028 годы. Речь идет о главном финансовом документе страны, который нацелен на решение стратегических задач, включая, естественно, повышение качества жизни людей, развитие социальной сферы», — сказал он.
Президент также призвал при подготовке федерального бюджета учитывать также обстановку на глобальных рынках.
«Подготовка бюджета — это, как всегда, очень большая системная, комплексная и, я бы сказал, трудоемкая работа. Она и профессиональная чисто, экономическая, финансовая, но она и является, безусловно, политической, потому что нужно согласовать все процессы с парламентом, с ведущими фракциями», — отметил глава государства.
Он добавил, что эта работа опирается прежде всего на прогноз социально-экономического развития, на текущую и перспективную ситуацию в реальном секторе. «Безусловно, надо учитывать обстановку и на глобальных рынках», — указал Путин.
При этом он подчеркнул, что ситуация с федеральным бюджетом России устойчивая.
Инфляция
Президент также отметил, что инфляция к концу июля замедлилась до 8,8% при мартовских показателях в 10,3%.
«Важное достижение заключается в снижении инфляции. Если по итогам марта она составляла 10,3% в годовом выражении, то в конце июня — уже 9,4%, а, по итогам июля, это уже было 8,8%», — пояснил он.
Как подчеркнул российский лидер, к концу 2025 года динамика потребительских цен уже может оказаться в пределах 6−7%, то есть ниже предыдущих прогнозов.
Экономика
Кроме того, Путин рассказал, что эксперты сообщают о формировании рисков чрезмерного охлаждения экономики и даже рецессии.
«Многие эксперты говорят о формировании рисков чрезмерного охлаждения экономики и даже рецессии. Также мы с вами об этом говорили в ходе наших рабочих предыдущих совещаний, с председателем Банка России [Эльвирой Набиуллиной] мы говорим об этом постоянно, банк ситуацию контролирует», — подчеркнул он.
Безработица
Глава государства также заявил, что рост скрытой и официальной безработицы наблюдается в России, но пока она остается на историческом минимуме.
«Наблюдается некоторый рост численности скрытой безработицы, то есть работников в так называемом простое, занятых на неполный рабочий день или находящихся под риском увольнения», — указал Путин. По его словам, в начале года численность таких работников составляла порядка 98 тыс. человек, на конец июня — 153 тыс. человек, а к 8 августа этот показатель достиг 199 тыс. человек.
«Также несколько увеличилась численность зарегистрированной безработицы. Если в начале года она составляла примерно 274 тыс. человек, то на конец июня это было уже 291 тыс., а в начале августа — 300 тыс. человек», — привел данные президент.
«Но все-таки она у нас остается на рекордно низких уровнях. Сейчас это 2%. Практически исторический минимум, но все-таки мы с вами должны чувствовать тенденции, улавливать и на это соответствующим образом реагировать, чтобы не допустить переохлаждения экономики», — подытожил Путин.
