Путин снизил пошлину при дарении жилья близким родственникам

Изменения внесены в ст. 333.36 и ст. 333.38 налогового кодекса. При нотариальном удостоверении договоров дарения недвижимости на скидку могут рассчитывать:
- супруги;
- родители и дети;
- усыновители и усыновленные;
- дедушки, бабушки и внуки;
- полнородные (имеющие общих отца или мать) и неполнородные братья и сестры.
Соответствующий закон депутаты Госдумы приняли 10 июля. Законопроект был разработан и внесен депутатом из Башкирии Сарданой Авксентьевой («Новые люди») и Курултаем республики.
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