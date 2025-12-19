Путин: семейную ипотеку необходимо сохранить и расширить

«Поэтому мы, конечно, будем продолжать меры поддержки», — подчеркнул Путин. Он обратил внимание, что в отдельных регионах процент по льготной ипотеке составляет не 6%, а только 2%. «Можно взять ипотеку там. С милым и рай в шалаше, а это будет не шалаш, это будет уже квартира, но в тех местах, где процент по ипотеке составляет всего 2%, а не 6%», — заявил Путин.