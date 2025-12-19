Путин: семейную ипотеку необходимо сохранить и расширить

«Сохранение семейной ипотеки — здесь тоже надо еще поработать с этой ипотекой, под 6%, мы делали и будем делать дальше все для того, чтобы поддержать настрой молодых людей создавать семьи как можно раньше и детей заводить, это такой очень тонкий процесс», — отметил российский глава.
«Поэтому мы, конечно, будем продолжать меры поддержки», — подчеркнул Путин. Он обратил внимание, что в отдельных регионах процент по льготной ипотеке составляет не 6%, а только 2%. «Можно взять ипотеку там. С милым и рай в шалаше, а это будет не шалаш, это будет уже квартира, но в тех местах, где процент по ипотеке составляет всего 2%, а не 6%», — заявил Путин.
Обсуждая расширение действующей льготной программы, он сообщил, что соответствующее решение уже принято. «В регионах, где строится мало жилья, разрешено использовать семейную ипотеку на приобретение жилья с вторичного рынка. Все зависит от качества дома, конечно. Почти 900 городов включены в этот список. Если ваш город не включен, мы это сделаем. Изначально эта мера работала и на поддержку семей, и на поддержку строительного сектора», — подытожил Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин в пятницу, 19 декабря, подводит итоги года. Формат мероприятия совмещенный — в одной передаче объединили прямую линию и большую пресс-конференцию.
Впервые «Прямую линию» показали в 2001 году, 24 декабря. Она проводилась каждый год, кроме 2004, 2012 и 2022 годов. В период, когда Путин занимал должность премьер-министра, мероприятие называлось «Разговор с Владимиром Путиным».
