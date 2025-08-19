Путин расстроился, что врио губернатора Коми не привез ему на пробу масло

Российский лидер обратил внимание на то, что несмотря на «чуть подсевшее» промышленное производство, «сельское хозяйство даже подросло». «На что я обратил внимание в этой связи: природные условия суровые в целом, а сельское хозяйство растет», — сказал президент. Глава региона заметил, что этим направлением Коми занимается целенаправленно, так как считает, что сельское хозяйство и на Севере может быть прибыльным. Гольдштейн рассказал, что в регионе очень много «хендмейда» — уникальных продуктов, начиная от оленины, заканчивая Усть-Цилемским маслом.
«Это очень дорогой продукт», — отметил он. «Маслица-то не подвезли, нет?» — тут же поинтересовался Путин. «Грешен, исправлюсь, Владимир Владимирович», — сказал Гольдштейн.
Тем не менее Путин был снисходителен, похвалив чиновника за то, что показатели отрасли АПК, действительно, растут, «и стройка подрасправилась». «Это здорово, это хорошо», — похвалил президент, но посетовал, что «как ни странно, все-таки уровень безработицы выше, чем в среднем по стране».
Говоря об экономике региона в целом, российский лидер отметил, что «держится уровень ВРП».