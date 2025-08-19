Ричмонд
Путин расстроился, что врио губернатора Коми не привез ему на пробу масло

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин был опечален тем, что временно исполняющий обязанности главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн не привез ему попробовать Усть-Цилемского масла, качеством которого похвастался во время рабочей встречи.

Источник: Пресс-служба Президента России

Российский лидер обратил внимание на то, что несмотря на «чуть подсевшее» промышленное производство, «сельское хозяйство даже подросло». «На что я обратил внимание в этой связи: природные условия суровые в целом, а сельское хозяйство растет», — сказал президент. Глава региона заметил, что этим направлением Коми занимается целенаправленно, так как считает, что сельское хозяйство и на Севере может быть прибыльным. Гольдштейн рассказал, что в регионе очень много «хендмейда» — уникальных продуктов, начиная от оленины, заканчивая Усть-Цилемским маслом.

«Это очень дорогой продукт», — отметил он. «Маслица-то не подвезли, нет?» — тут же поинтересовался Путин. «Грешен, исправлюсь, Владимир Владимирович», — сказал Гольдштейн.

Тем не менее Путин был снисходителен, похвалив чиновника за то, что показатели отрасли АПК, действительно, растут, «и стройка подрасправилась». «Это здорово, это хорошо», — похвалил президент, но посетовал, что «как ни странно, все-таки уровень безработицы выше, чем в среднем по стране».

Говоря об экономике региона в целом, российский лидер отметил, что «держится уровень ВРП».

