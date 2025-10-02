Путин раскрыл доходы России от продажи урана в США

«Россия является вторым по величине поставщиком урана на американский рынок, примерно мы поставляем 25%. В прошлом году мы заработали около $800 млн, $750 где-то, $760 млн. За первое полугодие текущего года мы продали в США урана более чем на $800 млн, и думаю, что по результатам этого года, 2025-го, это будет свыше миллиарда, где-то $1 млрд $200 млн», — сказал глава государства.