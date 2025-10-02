Ричмонд
Путин раскрыл доходы России от продажи урана в США

США продолжают покупать у России уран, Москва является вторым по объемам поставщиком и заработала около $800 млн за полгода, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». РБК ведет трансляцию.

Источник: РИА "Новости"

Он указал, что Соединенные Штаты — крупнейшая держава по производству энергии на атомных станциях, у России объемы меньше. Москва — не крупнейший поставщик ядерного топлива для США, первое место — у одной американо-европейской компании, которая покрывает 60% потребностей Штатов в уране.

«Россия является вторым по величине поставщиком урана на американский рынок, примерно мы поставляем 25%. В прошлом году мы заработали около $800 млн, $750 где-то, $760 млн. За первое полугодие текущего года мы продали в США урана более чем на $800 млн, и думаю, что по результатам этого года, 2025-го, это будет свыше миллиарда, где-то $1 млрд $200 млн», — сказал глава государства.

Материал дополняется.

