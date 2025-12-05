Reuters узнал, как Путин раскритиковал США за давление на Индию из-за нефти

«Сами США продолжают покупать у нас ядерное топливо для своих атомных электростанций. Это тоже топливо», — приводит слова Путина в интервью индийскому каналу Reuters. — «Если США имеют право покупать наше топливо, почему Индия не должна иметь такого же привилегии? Этот вопрос заслуживает тщательного рассмотрения, и мы готовы обсудить его, в том числе с президентом Трампом».
Ранее Индия заявила, что тарифы Трампа необоснованны и неразумны, указав на продолжающуюся торговлю Соединенных Штатов с Москвой. США и Европейский Союз продолжают импортировать из России миллиарды долларов в виде энергетических ресурсов и товаров, включая сжиженный природный газ и обогащенный уран.
Однако импорт нефти в Индию из России в этом месяце, по прогнозам, снизится до трехлетнего минимума после введения США карательных тарифов на индийские товары и усиления санкций против Москвы, пишет Reuters.
«Есть некоторое снижение общего товарооборота за первые девять месяцев этого года», — сказал Путин, отвечая на вопрос о том, снизились ли покупки индийской нефти под давлением Запада. — «Это всего лишь небольшая корректировка. В целом наш товарооборот остался практически на том же уровне, что и раньше».
Индия и Россия поставили цель увеличить двустороннюю торговлю до $100 млрд к 2030 году. Согласно Reuters, торговля между странами выросла более чем в пять раз — с около $13 млрд в 2021 году до почти $69 млрд в 2024—2025 годах, почти полностью благодаря импорту индийской энергетики.