Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters узнал, как Путин раскритиковал США за давление на Индию из-за нефти

Президент России Владимир Путин раскритиковал давление США на Индию с требованием не покупать российское топливо, утверждая, что если Вашингтон позволяет себе продолжать закупки, то Дели имеет на это такое же право. Это заявление он сделал в ходе двухдневного государственного визита, на котором его тепло встретил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

«Сами США продолжают покупать у нас ядерное топливо для своих атомных электростанций. Это тоже топливо», — приводит слова Путина в интервью индийскому каналу Reuters. — «Если США имеют право покупать наше топливо, почему Индия не должна иметь такого же привилегии? Этот вопрос заслуживает тщательного рассмотрения, и мы готовы обсудить его, в том числе с президентом Трампом».

Ранее Индия заявила, что тарифы Трампа необоснованны и неразумны, указав на продолжающуюся торговлю Соединенных Штатов с Москвой. США и Европейский Союз продолжают импортировать из России миллиарды долларов в виде энергетических ресурсов и товаров, включая сжиженный природный газ и обогащенный уран.

Однако импорт нефти в Индию из России в этом месяце, по прогнозам, снизится до трехлетнего минимума после введения США карательных тарифов на индийские товары и усиления санкций против Москвы, пишет Reuters.

«Есть некоторое снижение общего товарооборота за первые девять месяцев этого года», — сказал Путин, отвечая на вопрос о том, снизились ли покупки индийской нефти под давлением Запада. — «Это всего лишь небольшая корректировка. В целом наш товарооборот остался практически на том же уровне, что и раньше».

Индия и Россия поставили цель увеличить двустороннюю торговлю до $100 млрд к 2030 году. Согласно Reuters, торговля между странами выросла более чем в пять раз — с около $13 млрд в 2021 году до почти $69 млрд в 2024—2025 годах, почти полностью благодаря импорту индийской энергетики.

Узнать больше по теме
Товарооборот: для чего он нужен и как его рассчитать
Чтобы получать прибыль, необходимо следить, какая продукция пользуется спросом. Помогает в этом знание товарооборота. Проанализируем вместе с экспертом виды этого показателя, его структуру, а также расскажем, как рассчитать.
Читать дальше