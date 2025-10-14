Путин провел встречу с главой «Норникеля» Потаниным

«В этом году “Норникелю” исполняется 90 лет, и я прежде всего хотел бы от коллектива нашей компании передать слова благодарности за ту награду, которой была удостоена компания, — орден за трудовую доблесть», — рассказал Потанин.
Потанин подчеркнул, что это особенно важно в нынешних условиях, когда приходится работать в условиях снижения мировых цен на продукцию, нарушений логистических и платежных цепочек, а также необходимости переориентироваться на новые и непривычные для компании рынки.
Он отметил, что, несмотря на трудности, «Норникель» сохраняет лидерские позиции в мировом производстве никеля, платиноидов и ряда других товаров. По словам Потанина, компания продолжает обеспечивать стабильное производство всех основных металлов на протяжении последних пяти лет.
«У нас есть и платиноиды, и золото, и многие редкие металлы, которыми целиком мы покрываем потребности в нашей стране», — добавил он.
По словам Потанина, избыточные объемы продукции успешно экспортируются на международный рынок. Основная часть продукции компании реализуется за рубежом, что обеспечивает ей преимущество и устойчивость.
5 сентября Путин рассказал, что добыча полезных ископаемых на Дальнем Востоке, а также сырьевая база в данном регионе расширяются. По его словам, добыча угля и золота в регионе за 10 лет возросли почти в 1,7 раза. Кроме того, российский лидер призвал кратно увеличить количество открытий новых месторождений и затронуть тему редких и редкоземельных металлов, которые применяются в высокотехнологичных отраслях.