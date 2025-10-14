Путин провел встречу с главой «Норникеля» Потаниным

5 сентября Путин рассказал, что добыча полезных ископаемых на Дальнем Востоке, а также сырьевая база в данном регионе расширяются. По его словам, добыча угля и золота в регионе за 10 лет возросли почти в 1,7 раза. Кроме того, российский лидер призвал кратно увеличить количество открытий новых месторождений и затронуть тему редких и редкоземельных металлов, которые применяются в высокотехнологичных отраслях.