Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин провел встречу с главой «Норникеля» Потаниным

Президент России Владимир Путин 14 октября встретился с главой «Норильского никеля» Владимиром Потаниным.

Источник: РИА "Новости"

«В этом году “Норникелю” исполняется 90 лет, и я прежде всего хотел бы от коллектива нашей компании передать слова благодарности за ту награду, которой была удостоена компания, — орден за трудовую доблесть», — рассказал Потанин.

Потанин подчеркнул, что это особенно важно в нынешних условиях, когда приходится работать в условиях снижения мировых цен на продукцию, нарушений логистических и платежных цепочек, а также необходимости переориентироваться на новые и непривычные для компании рынки.

Он отметил, что, несмотря на трудности, «Норникель» сохраняет лидерские позиции в мировом производстве никеля, платиноидов и ряда других товаров. По словам Потанина, компания продолжает обеспечивать стабильное производство всех основных металлов на протяжении последних пяти лет.

«У нас есть и платиноиды, и золото, и многие редкие металлы, которыми целиком мы покрываем потребности в нашей стране», — добавил он.

По словам Потанина, избыточные объемы продукции успешно экспортируются на международный рынок. Основная часть продукции компании реализуется за рубежом, что обеспечивает ей преимущество и устойчивость.

5 сентября Путин рассказал, что добыча полезных ископаемых на Дальнем Востоке, а также сырьевая база в данном регионе расширяются. По его словам, добыча угля и золота в регионе за 10 лет возросли почти в 1,7 раза. Кроме того, российский лидер призвал кратно увеличить количество открытий новых месторождений и затронуть тему редких и редкоземельных металлов, которые применяются в высокотехнологичных отраслях.

Узнать больше по теме
«Норникель»: сфера деятельности и финансовые показатели в 2025 году
Без драгоценных металлов не может обойтись ни одна экономика в мире. В России глобальным производителем в этой области считается компания «Норникель». О достижениях и финансовых показателях организации читайте в материале.
Читать дальше