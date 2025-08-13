Вычет на детей и поступления в бюджет. О чем говорил Путин с главой ФНС

Поступления в бюджет
Встреча президента и главы ФНС проходила в Кремле. «Как у нас дела, как собираемость?», — поинтересовался российский лидер.
Егоров сообщил, что ФНС в январе-июле 2025 года увеличила перечисления в бюджетную систему РФ на 7%, до 34,3 триллиона рублей, при этом объем поступлений в федеральный бюджет вырос на 5%, в том числе ненефтегазовые доходы составили 9,5 триллионов рублей.
«В бюджетную систему Российской Федерации за 7 месяцев 2025 года поступило 34,3 триллиона рублей (на 7%, или на 2,4 триллиона рублей больше, чем за аналогичный период 2024 года). По федеральному бюджету рост составил 5%. В том числе ненефтегазовые доходы составили 9,5 триллионов рублей (+27%, или +2 триллиона рублей)», — пояснил он.
Налоговые вычеты
Руководитель налоговой службы также отметил, что россияне с детьми уже начали получать увеличенные налоговые вычеты, а со следующего года семьи с невысокими доходами получат социальную налоговую выплату. Кроме того, в 2025 году стандартные налоговые вычеты на детей были увеличены в два раза.
«Вычеты работники уже получают в 2025 году у своих работодателей в беззаявительном порядке. Эта норма может затронуть порядка 15 миллионов человек и общий объем налоговой экономии у таких граждан составит 35 миллиардов рублей», — сказал Егоров.
Налоговая выплата
Помимо этого, глава ФНС напомнил о принятом ранее решении по введению социальной налоговой выплаты для семей с детьми. Эта ежегодная семейная выплата снижает ставку НДФЛ до 6% для семей с двумя и более детьми, где среднедушевой доход семьи не превышает 1,5-кратный прожиточный минимум на душу населения в субъекте РФ.
ФНС, по его словам, уже верифицирует данные об этих семьях, полученные из Социального фонда РФ, чтобы в 2026 году предоставить им налоговые выплаты по доходам, полученным в 2025 году. Срок рассмотрения декларации 3-НДФЛ и соответствующего заявления для получения социальных и имущественных налоговых вычетов составляет около 12 дней.
Отсрочка
Егоров добавил, что объем предоставленной отсрочки по НДПИ и страховым взносам в российской угольной отрасли составил 47 миллиардов рублей.
«Угольная отрасль у нас в отсрочках на 47 миллиардов. То есть мы и правительство по вашему поручению очень гибко подходим: там, где необходима налоговая поддержка, она оказывается», — сказал он.
Налоги и бизнес
Путин позитивно оценил работу Федеральной налоговой службы в части оценки финансового состояния организаций, отметив, что это повышает стабильность. Егоров сообщил, что была подготовлена система, которая позволяет контрагентам оценивать друг друга. По его словам, более 40% государственной контрактации — пока в режиме эксперимента — шло с учетом этого так называемого скоринга.
«Это стабильность повышает, конечно», — отреагировал Путин.
Глава ФНС согласился, добавив, что расторгается только 0,6% таких контрактов, где был применён скоринг. «Здорово, это очень хорошо», — отметил глава государства.
Кроме того, Егоров рассказал о работе с теми, кто в этом году впервые платит НДС с оборота 60 миллионов рублей.
«Мы всё провели, подготовили налогоплательщиков, подготовили информационные системы. Мы даже убрали штрафы и приостановку операций по счетам в случае несдачи: переживали, что не все будут готовы к этому новшеству», — сказал глава ФНС.
Он уточнил, что по результатам первого квартала только 2% из 180 тысяч таких налогоплательщиков не сдали отчётность, налоговая отдельно отрабатывает с ними эти вопросы.
«Система работает», — заявил Путин.
