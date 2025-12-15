Путин продлил до 30 июня запрет поставлять нефть России по потолку цен

5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти из РФ, страны Группы семи (G7), ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель, запрещая таким образом транспортировку и сопутствующие услуги дня нефти дороже этого уровня. С 5 февраля 2023 года аналогичные ограничения начали действовать на поставки нефтепродуктов из РФ. В 2025 году потолок цен был снижен до $47,6 за баррель.