Путин пошутил о реакции Набиуллиной на его слова о росте капитализации

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе форума «Россия зовет!» пошутил над реакцией главы Банка России Эльвиры Набиуллиной на его предложения по росту капитализации фондового рынка.

Источник: РИА "Новости"

Президент, в частности, говорил о том, что необходимо повышать прозрачность и эффективность управления акционерными обществами. Кроме того, он поручил кабмину до конца 2026 года включить крупнейшие госкомпании в программу создания акционерной стоимости.

Путин обратил внимание, что действовать «нужно аккуратненько», и добавил: «Вот, Эльвира Сахипзадовна [Набиуллина] кивает головой, ей все нравится. Мне тоже нравится, но в современных условиях мы должны смотреть, конечно, на реальное состояние наших государственных компаний, реально учитывать все сложности, с которыми они сталкиваются». Президент подчеркнул, что «идти по этому пути безусловно нужно».

Путин добавил, что важно и дальше повышать привлекательность рынка капитала, обеспечивать приток средств и укреплять доверие инвесторов.

