Путин пошутил о реакции Набиуллиной на его слова о росте капитализации

Президент, в частности, говорил о том, что необходимо повышать прозрачность и эффективность управления акционерными обществами. Кроме того, он поручил кабмину до конца 2026 года включить крупнейшие госкомпании в программу создания акционерной стоимости.
Путин обратил внимание, что действовать «нужно аккуратненько», и добавил: «Вот, Эльвира Сахипзадовна [Набиуллина] кивает головой, ей все нравится. Мне тоже нравится, но в современных условиях мы должны смотреть, конечно, на реальное состояние наших государственных компаний, реально учитывать все сложности, с которыми они сталкиваются». Президент подчеркнул, что «идти по этому пути безусловно нужно».
Путин добавил, что важно и дальше повышать привлекательность рынка капитала, обеспечивать приток средств и укреплять доверие инвесторов.