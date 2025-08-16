Путин поручил ввести сроки исковой давности по оспариванию сделок приватизации

«Правительству Российской Федерации при участии ведущих деловых объединений с учетом ранее данных поручений обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих установление сроков исковой давности и порядка их исчисления при оспаривании сделок приватизации в целях защиты права собственности добросовестных приобретателей имущества», — говорится в документе.
Срок исполнения поручения — 1 декабря 2025 года. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.