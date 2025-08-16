Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поручил ввести сроки исковой давности по оспариванию сделок приватизации

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по итогам Петербургского международного экономического форума 2025 (ПМЭФ) поручил установить сроки исковой давности по оспариванию сделок приватизации для защиты добросовестных приобретателей имущества. Об этом говорится на сайте Кремля.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Правительству Российской Федерации при участии ведущих деловых объединений с учетом ранее данных поручений обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих установление сроков исковой давности и порядка их исчисления при оспаривании сделок приватизации в целях защиты права собственности добросовестных приобретателей имущества», — говорится в документе.

Срок исполнения поручения — 1 декабря 2025 года. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

Узнать больше по теме
Приватизация в России: история и современные тенденции
С помощью экспертов расскажем, как проходила приватизация в России в 90-е годы, какую роль в ней сыграл ваучер, а также об изменении процесса передачи государственной собственности в частные руки в 2025 году.
Читать дальше