Путин поручил обелить российскую экономику

Правительству и регионам России необходимо обелить национальную экономику — такую задачу поставил президент РФ Владимир Путин.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Итоги года с Владимиром Путиным
Источник: Скриншот

Глава государства в понедельник, 8 декабря, провел заседание Совета по нацпроектам и стратегическому развитию.

«Системная задача, которую я хочу обозначить пред правительством и регионами на будущий год, — это обеление национальной экономики, то есть развитие прозрачной, конкурентной деловой среды. Соответствующий план правительством уже подготовлен», — сказал президент.

