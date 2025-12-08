Путин поручил обелить российскую экономику

Глава государства в понедельник, 8 декабря, провел заседание Совета по нацпроектам и стратегическому развитию.
«Системная задача, которую я хочу обозначить пред правительством и регионами на будущий год, — это обеление национальной экономики, то есть развитие прозрачной, конкурентной деловой среды. Соответствующий план правительством уже подготовлен», — сказал президент.
