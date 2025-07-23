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Путин подписал закон о введении цифрового рубля с 1 сентября 2026-го

С 1 сентября 2026-го принимать цифровой рубль обязаны крупнейшие банки и торговые точки (с выручкой более 120 млн руб. в год). С 1 сентября 2027-го требование распространится на менее крупных игроков, на всех остальных — с 2028-го.

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Источник: РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому массовое внедрение цифрового рубля в стране начнется 1 сентября следующего года. Документ размещен на портале опубликования правовых актов.

С 1 сентября 2026 года предоставить возможность оплаты цифровым рублем должны крупнейшие банки и торговые точки — с выручкой более 120 млн руб. за предшествующий календарный год. С 1 сентября 2027-го это затрагивает те организации, чья выручка превышает 30 млн руб. в год. Для всех остальных требование начнет действовать с 1 сентября 2028 года.

В то же время предоставлять возможность оплаты цифровым рублем не должны продавцы, чья ежегодная выручка не превышает 5 млн руб., а также торговые точки, где нет доступа к интернету.

Документ также вводит понятия «универсальный платежный код» и «оператор услуг по его предоставлению». Получить такой код можно будет бесплатно — оператором выступит Национальная система платежных карт (НСПК).

Летом 2023 года начался пилотный проект по использованию цифрового рубля. К концу 2024 года число пользователей выросло до 9 тыс. граждан и 1200 компаний. В конце июня Центробанк отчитался о проведении более 100 тыс. операций с цифровым рублем: почти за два года тестирования совершено более 63 тыс. переводов, почти 13 тыс. оплат за товары и услуги и исполнено более 17 тыс. смарт-контрактов.

На прошлой неделе закон о сроках начала массового внедрения цифрового рубля приняли Госдума и Совет Федерации.

По оценкам экспертов, минимальные затраты российского банка для внедрения цифрового рубля могут составлять от 120 млн руб. до более чем 200 млн руб.

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