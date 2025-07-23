Путин подписал закон о введении цифрового рубля с 1 сентября 2026-го

Летом 2023 года начался пилотный проект по использованию цифрового рубля. К концу 2024 года число пользователей выросло до 9 тыс. граждан и 1200 компаний. В конце июня Центробанк отчитался о проведении более 100 тыс. операций с цифровым рублем: почти за два года тестирования совершено более 63 тыс. переводов, почти 13 тыс. оплат за товары и услуги и исполнено более 17 тыс. смарт-контрактов.