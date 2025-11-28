Путин подписал закон о единой ставке НДФЛ в 30% для иноагентов

Теперь иноагенты не смогут воспользоваться налоговыми льготами, например, вычетами на инвестиции и освобождением от налогообложения доходов при дарении и наследовании. Ограничения на использование налоговых преференций вводятся и для иноагентов-юрлиц. Такие организации не смогут применять пониженные ставки налога на прибыль.
Кроме того, иноагенты-юрлица не смогут избежать налогообложения доходов в виде безвозмездно полученного имущества. Те же правила будут действовать для организаций, у которых доля участия иноагентов в уставном капитале составляет от 10%.
