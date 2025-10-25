Ричмонд
Путин подписал указ о ввозе товаров из Казахстана без маркировки

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым ввоз автотранспортом через границу товаров из Казахстана и Киргизии, не имеющих маркировки Евразийского экономического союза (ЕАЭС), допускается до 10 декабря 2025 года. Документ был размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Разрешить до 10 декабря 2025 года ввоз в Российскую Федерацию автомобильным транспортом товаров из Республики Казахстан и Киргизской Республики, получателями которых являются российские юридические лица, без документов, подтверждающих статус товаров как товаров Евразийского экономического союза, без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренных требованиями права Евразийского экономического союза и (или) законодательства Российской Федерации», — говорится в тексте указа.

Согласно документу, импорт товаров при выполнении отдельных условий не нарушает таможенные правила, а также требования к маркировке и нанесению информации согласно законодательству РФ.

Ранее стало известно, что Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Лидеры подтвердили настрой на укрепление партнерства и союзничества России и Казахстана и реализацию совместных проектов двух стран.

