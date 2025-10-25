Путин подписал указ о ввозе товаров из Казахстана без маркировки

«Разрешить до 10 декабря 2025 года ввоз в Российскую Федерацию автомобильным транспортом товаров из Республики Казахстан и Киргизской Республики, получателями которых являются российские юридические лица, без документов, подтверждающих статус товаров как товаров Евразийского экономического союза, без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренных требованиями права Евразийского экономического союза и (или) законодательства Российской Федерации», — говорится в тексте указа.