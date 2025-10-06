Путин передал в управление Росимуществу еще один актив Silgan

Согласно отчетности обоих российских заводов Silgan, в 2022 году совокупная выручка упала с 4,3 млрд руб. годом ранее до 3,6 млрд руб. А в 2023 году, согласно отчетности Silgan Holdings за прошлый год, в связи с конфликтом на Украине компания закрыла два предприятия в России. По итогам 2024 года завод в Ступино получил символическую выручку в размере 1 млн руб. при чистом убытке в 256,8 млн руб. Завод в Адыгее отчетность за этот период пока не опубликовал. Silgan Holdings продолжала владеть ООО «Вонорус» (Московская область), 100% долей принадлежали Silgan Metal Packaging Mitterdorf GmbH.