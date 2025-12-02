Ричмонд
Путин передал акции «Ленфильма» в собственность Санкт-Петербурга

Акции «Ленфильма» долгое время находились в федеральной собственности.

Источник: Пресс-служба Президента России

Президент РФ Владимир Путин передал акции компании «Киностудия “Ленфильм”» в собственность Санкт-Петербурга. Глава государства подписал соответствующий указ. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Как следует из самого документа, все произошло во вторник, 2 декабря. Тогда российский лидер подписал документ, согласно которому акции «Ленфильма» переходят из федеральной собственности в собственность Санкт-Петербурга.

«Правительству Российской Федерации в 6-месячный срок обеспечить передачу в собственность г. Санкт-Петербурга находящихся в федеральной собственности 100 процентов акций акционерного общества “Киностудия “Ленфильм””», — сказано в документе.

Указ вступает в силу со дня подписания. То есть, со 2 декабря 2025 года.

Немногим ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном безвизовом въезде для граждан Китая. Приезжать в Россию они смогут на срок до 30 дней.

