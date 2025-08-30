Путин отметил уровень экономических отношений России и Китая

Соответствующее интервью президента информационному агентству «Cиньхуа» в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля.
«Экономические отношения России и Китая вышли на небывало высокий уровень. С 2021 года рост товарооборота составил порядка 100 миллиардов долларов. По объёму двусторонней торговли Китай для России является безусловным лидером, а Россия в прошлом году заняла пятое место среди зарубежных государств — внешнеторговых партнёров Китая», — сказал Путин.
Узнать больше по теме
Товарооборот: для чего он нужен и как его рассчитать
Чтобы получать прибыль, необходимо следить, какая продукция пользуется спросом. Помогает в этом знание товарооборота. Проанализируем вместе с экспертом виды этого показателя, его структуру, а также расскажем, как рассчитать.Читать дальше