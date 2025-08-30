Ричмонд
Путин отметил уровень экономических отношений России и Китая

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Экономические отношения Москвы и Пекина вышли на небывало высокий уровень, Китай для России — безусловный лидер по объему двусторонней торговли, сказал президент РФ Владимир Путин в интервью информационному агентству «Cиньхуа».

Источник: © РИА Новости

Соответствующее интервью президента информационному агентству «Cиньхуа» в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля.

«Экономические отношения России и Китая вышли на небывало высокий уровень. С 2021 года рост товарооборота составил порядка 100 миллиардов долларов. По объёму двусторонней торговли Китай для России является безусловным лидером, а Россия в прошлом году заняла пятое место среди зарубежных государств — внешнеторговых партнёров Китая», — сказал Путин.

