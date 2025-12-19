Путин оценил решение Банка России по ключевой ставке

Так он прокомментировал решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку с 16,5 до 16% годовых.
«Банк России не только справляется, а действует достаточно ответственно. Мы в самом конце прошлого года и в начале этого говорили с председателем Центробанка, с руководством правительства, экономического блока правительства о том, что необходимо принимать решения по таргетированию инфляции. Необходимо сделать все, чтобы экономика, макроэкономика России была здоровой, прочной», — сказал Путин.
Одной из проблем президент назвал снижение инвестиционной активности. Но Банк России фиксирует не большое снижение, а продолжение активности в кредитной сфере. И это вызывает необходимость действовать аккуратно, чтобы потом не потребовалось делать шаги в обратную сторону.
«Банк России стремится к стабильности в этой сфере. Достаточно ли снижения на 0,5%? Люди сделают оценки. И реакция со стороны реального сектора будет. И я догадываюсь какая», — сказал президент.
Президент России Владимир Путин в пятницу, 19 декабря, подводит итоги года. Формат мероприятия совмещенный — в одной передаче объединили прямую линию и большую пресс-конференцию.
Впервые «Прямую линию» показали в 2001 году, 24 декабря. Она проводилась каждый год, кроме 2004, 2012 и 2022 годов. В период, когда Путин занимал должность премьер-министра, мероприятие называлось «Разговор с Владимиром Путиным».
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».