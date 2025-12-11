Путин объявил о введении семейной налоговой выплаты в 2026 году

«….Отмечу, что со следующего года будет введена новая мера поддержки семей с двумя и более детьми, так называемая семейная выплата. Право на неё получат семьи, где средний доход на члена семьи за предыдущий год оказался меньше полутора прожиточных минимумов в регионе. В таком случае каждый из работающих родителей сможет вернуть часть уплаченного в прошлом году налога на доходы. Для них расчётная ставка НДФЛ составит 6 процентов, а то, что было уплачено свыше, вернётся в семью», — сообщил российский глава.
Он отметил, что для этого нужно будет подать соответствующее заявление, срок подачи — с 1 июня по 1 октября.
«Напомню, что эта процедура должна быть максимально простой, удобной и необременительной для людей. Подчеркну, что семейная выплата вводится в дополнение к действующим механизмам поддержки. Право на получение других выплат и льгот у семей также сохраняется», — добавил Путин.
Он подчеркнул, что рассчитывает, что новая мера поддержки окажется востребованной и «поможет сделать нашу систему социальной поддержки ещё более адресной, эффективной и справедливой».
