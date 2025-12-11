Путин объявил о введении семейной налоговой выплаты в 2026 году

«….Отмечу, что со следующего года будет введена новая мера поддержки семей с двумя и более детьми, так называемая семейная выплата. Право на неё получат семьи, где средний доход на члена семьи за предыдущий год оказался меньше полутора прожиточных минимумов в регионе. В таком случае каждый из работающих родителей сможет вернуть часть уплаченного в прошлом году налога на доходы. Для них расчётная ставка НДФЛ составит 6 процентов, а то, что было уплачено свыше, вернётся в семью», — сообщил российский глава.