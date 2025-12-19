Путин объяснил, зачем повысили НДС

Президент Владимир Путин ответил на вопрос от телеканала и радио РБК о введении изменений в налоговой сфере. Глава государства отметил, что власти, рассматривая варианты повышения доходов бюджета, пришли к выводу: наиболее правильным решением будет повышение налога на добавленную стоимость (НДС).
Путин подчеркнул, что вопрос долго обсуждался в правительстве и в администрации президента. В итоге было принято решение, что «самый правильный, честный и прозрачный способ решения — это повышение НДС», — сообщил президент.
«Нужно избавиться от теневой экономики и от ухода в тень от неуплаты налогов. Нужно, чтобы при повышении налога это выразилось в реальных доходах бюджета. Конечная цель — снижение налогового бремени в будущем», — отметил Путин.
Президент России Владимир Путин в пятницу, 19 декабря, подводит итоги года. Формат мероприятия совмещенный — в одной передаче объединили прямую линию и большую пресс-конференцию.
Впервые «Прямую линию» показали в 2001 году, 24 декабря. Она проводилась каждый год, кроме 2004, 2012 и 2022 годов. В период, когда Путин занимал должность премьер-министра, мероприятие называлось «Разговор с Владимиром Путиным».
