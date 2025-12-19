Ричмонд
Путин объяснил повышение утильсбора

В ходе «Прямой линии», совмещенной с пресс-конференцией, Владимир Путин ответил на вопрос, для чего понадобилось повышать утилизационный сбор на ввоз автомобилей.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Президент подчеркнул, что повышение коснулось далеко не всех автолюбителей и производилось для поддержки технологического развития государства и поддержки российских производителей.

«Повышение стоимости — это речь идет о дорогих машинах мощностью 160 л.с. Затрагивает граждан в основном в крупных городах с хорошими доходами. Связана мера с попыткой Минфина получить доход для технологического развития. Косвенно это поддерживает отечественный автопром», — отметил Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин в пятницу, 19 декабря, подводит итоги года. Формат мероприятия совмещенный — в одной передаче объединили прямую линию и большую пресс-конференцию.

Впервые «Прямую линию» показали в 2001 году, 24 декабря. Она проводилась каждый год, кроме 2004, 2012 и 2022 годов. В период, когда Путин занимал должность премьер-министра, мероприятие называлось «Разговор с Владимиром Путиным».

