Путин объяснил повышение утильсбора

Впервые «Прямую линию» показали в 2001 году, 24 декабря. Она проводилась каждый год, кроме 2004, 2012 и 2022 годов. В период, когда Путин занимал должность премьер-министра, мероприятие называлось «Разговор с Владимиром Путиным».