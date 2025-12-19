Путин объяснил повышение утильсбора

Президент подчеркнул, что повышение коснулось далеко не всех автолюбителей и производилось для поддержки технологического развития государства и поддержки российских производителей.
Президент России Владимир Путин в пятницу, 19 декабря, подводит итоги года. Формат мероприятия совмещенный — в одной передаче объединили прямую линию и большую пресс-конференцию.
Впервые «Прямую линию» показали в 2001 году, 24 декабря. Она проводилась каждый год, кроме 2004, 2012 и 2022 годов. В период, когда Путин занимал должность премьер-министра, мероприятие называлось «Разговор с Владимиром Путиным».
