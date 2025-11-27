Путин назвал воровством возможную конфискацию российских активов в ЕС

В настоящее время правительство Российской Федерации разрабатывает комплекс ответных мер на возможный сценарий конфискации российских активов на территории европейских стран.
«Это будет иметь негативные финансовые последствия для мировой финансовой системы, потому что доверие к еврозоне резко снизится, резко упадет», — сказал Путин журналистам.
Президент отметил, что кабмин ведет соответствующую работу по ответным мерам по его поручению.
«И всем ясно, все об этом прямо говорят, что это (изъятие российских активов. — Прим. ред.) было бы воровством чужой собственности», — добавил глава государства.
Такое решение Белого дома показалось спонтанным, поскольку конфликтов между Москвой и Вашингтоном после переговоров на Аляске не было. Об этом российский президент сказал на пресс-походе во время своей поездки в Киргизию.
«Во время переговоров у нас сложилось мнение, что у нас было понимание с США и что нужно сделать, чтобы прекратить боевые действия. Мы оставались на платформе Анкориджа и вдруг США объявляют о санкциях. Я даже не понял, а что происходит-то», — сказал господин Путин.
Владимир Путин также сопоставил коррупционный скандал в Киеве и использование активов РФ, заявив, что непонятно, кто у кого учится, но все это воровство.
«В этой связи у меня, конечно, возникает вопрос: кто кого учит? То ли вороватая верхушка Украины, которая разворовывает деньги своих налогоплательщиков и налогоплательщиков западных спонсоров, мы сейчас хорошо знаем о коррупционном скандале в Киеве, то ли они от европейцев учатся этому, то ли европейцы учатся у украинской верхушки. Во всяком случае и то, и другое — воровство», — сказал он журналистам.