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Путин назвал поддержку автопрома обязанностью государства

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Поддержка собственного автопрома — обязанность российского государства. При этом отрасль в таком состоянии, что «тащить за уши» ее не нужно, заявил президент РФ Владимир Путин журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Кадры беседы записаны в январе.

Источник: Пресс-служба Президента России

Президент парировал тезис журналиста, будто автопром в РФ «тянут за уши»: «Всякие [ситуации] бывали, но у нас в этой отрасли работают талантливые люди, трудолюбивые. Никого не нужно уже тащить за уши». «Поддержать — нужно. Да, бывают моменты, когда нужно нужно поддержать. Но мы так и делаем, это наша обязанность», — подчеркнул Путин.

Глава государства заявил, что прекрасно отдает себе отчет в том, что, садясь за руль отечественных автомобилей, оказывает поддержку отрасли. «Ну и что здесь плохого? Наоборот, хорошо. Поддержка своего производителя. А кого же поддерживать?» — задался вопросом Путин.