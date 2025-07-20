Путин назвал поддержку автопрома обязанностью государства

Президент парировал тезис журналиста, будто автопром в РФ «тянут за уши»: «Всякие [ситуации] бывали, но у нас в этой отрасли работают талантливые люди, трудолюбивые. Никого не нужно уже тащить за уши». «Поддержать — нужно. Да, бывают моменты, когда нужно нужно поддержать. Но мы так и делаем, это наша обязанность», — подчеркнул Путин.