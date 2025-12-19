Путин назвал «грабежом» попытки ЕС конфисковать замороженные активы ЦБ РФ

Он предупредил, что у этих действий могут быть и другие, более тяжелые последствия. «Это не просто удар по имиджу, это подрыв доверия, в данном случае к еврозоне. Свои золотовалютные резервы в еврозоне хранят многие страны, не только Россия, но и те, у которых есть свободные ресурсы. Прежде всего, конечно, это нефтедобывающие страны. И вот они посмотрят на то, что происходит. Уже смотрят, уже у них возникают подозрения и сомнения, и опасения. Ну, а если это произойдет? Вы знаете, стоит только начать», — подчеркнул Владимир Путин.