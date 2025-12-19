Ричмонд
Путин назвал «грабежом» попытки ЕС конфисковать замороженные активы ЦБ РФ

В ходе «Прямой линии», совмещенной с пресс-конференцией Владимир Путин прокомментировал информацию о том, что Европейский союз по итогам саммита принял решение не использовать российские активы для финансирования Украины.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

«Кража — это неподходящее определение. Кража — это тайное похищение, а у нас пытаются сделать открыто. Это грабеж. Но почему не получается? Потому что последствия могут быть тяжелые для грабителей. А в чем это заключается? Во-первых, это непросто сделать. Они ведь объявили не о том, что они просто будут грабить и забирать, а одна из идей — выдать кредит под залог наших активов. А кредит — это последствия для бюджета, увеличение бюджетного долга», — заявил российский глава государства.

Он предупредил, что у этих действий могут быть и другие, более тяжелые последствия. «Это не просто удар по имиджу, это подрыв доверия, в данном случае к еврозоне. Свои золотовалютные резервы в еврозоне хранят многие страны, не только Россия, но и те, у которых есть свободные ресурсы. Прежде всего, конечно, это нефтедобывающие страны. И вот они посмотрят на то, что происходит. Уже смотрят, уже у них возникают подозрения и сомнения, и опасения. Ну, а если это произойдет? Вы знаете, стоит только начать», — подчеркнул Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин в пятницу, 19 декабря, подводит итоги года. Формат мероприятия совмещенный — в одной передаче объединили прямую линию и большую пресс-конференцию.

Впервые «Прямую линию» показали в 2001 году, 24 декабря. Она проводилась каждый год, кроме 2004, 2012 и 2022 годов. В период, когда Путин занимал должность премьер-министра, мероприятие называлось «Разговор с Владимиром Путиным».

