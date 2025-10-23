Путин: маткапитал нужно совершенствовать, но не распылять

Глава государства выступил на первом заседании Совета по демографической и семейной политике.
Он отметил, что сама идея маткапитала оказалась очень удачной.
«Знаете, когда-то эта идея пришла в голову и мне, и коллегам в правительстве, с которыми я работал в то время, и она оказалась очень удачной», — пояснил российский лидер.
Президент призвал подумать о совершенствовании этого механизма, напомнив, что власти поддерживают выплаты, индексируют их.
«Но только я вас прошу об одном думать: чтобы желание как бы направить материнский капитал на решение разных задач, а задач всегда много, тем более у семей с детьми, — их несть числа, как говорится. Но самое главное — не распылить его на второстепенные вещи. Люди же разные есть, цели разные, интересы разные. Как бы он не исчез. Защитить надо интересы детей и женщин прежде всего», — заявил Путин.
