Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: маткапитал нужно совершенствовать, но не распылять

Власти должны думать о совершенствовании программы материнского капитала, но нельзя распылить его на второстепенные вещи, заявил президент России Владимир Путин.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Глава государства выступил на первом заседании Совета по демографической и семейной политике.

Он отметил, что сама идея маткапитала оказалась очень удачной.

«Знаете, когда-то эта идея пришла в голову и мне, и коллегам в правительстве, с которыми я работал в то время, и она оказалась очень удачной», — пояснил российский лидер.

Президент призвал подумать о совершенствовании этого механизма, напомнив, что власти поддерживают выплаты, индексируют их.

«Но только я вас прошу об одном думать: чтобы желание как бы направить материнский капитал на решение разных задач, а задач всегда много, тем более у семей с детьми, — их несть числа, как говорится. Но самое главное — не распылить его на второстепенные вещи. Люди же разные есть, цели разные, интересы разные. Как бы он не исчез. Защитить надо интересы детей и женщин прежде всего», — заявил Путин.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Узнать больше по теме
Капитал: основа успешного бизнеса
Каждый, кто хочет открыть свое дело или вывести существующий бизнес на новый уровень, сталкивается с необходимостью управления капиталом. Это слово часто упоминается в бизнес-среде, однако из контекста не всегда понятно, что оно на самом деле означает. В статье мы рассмотрим, что скрывается за этим понятием, какие виды капитала существуют и как им грамотно управлять.
Читать дальше